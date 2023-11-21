Bugün itibarıyla dolara geçiş yapan Steam, her yıl düzenlediği Sonbahar (Black Friday) indirim kampanyasını başlattı. Biz de indirimlerde fiyatı düşen bazı popüler oyunları sizler için derledik.

Oyun deyince akla gelen ilk isimlerden olan Steam, bugün Türkiye’de TL desteğini keserek dolara geçiş yapmıştı. Platformun bu kararı ardından da oyunların fiyatlarının büyük bir çoğunluğu ciddi oranda yükselmişti. “İlerleyen zamanlarda bölgesel fiyatlandırma uygulanacak mı?” soruları ve konu hakkındaki tartışmalar sürerken Steam bu yılki Sonbahar İndirimleri etkinliğini başlattı.

Steam’in Black Friday’e özel olan Sonbahar İndirimleri, 28 Kasım TSİ 21.00'e kadar devam edecek. Oyunlarda %90’a varan indirimler bulunuyor. Fiyatı düşen popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Fiyatlarda 1 doları 28,78 TL olarak aldık.

Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında fiyatı düşen popüler oyunlar

Forza Horizon 5 (%50 indirim)

Normal fiyatı: 32,78 dolar (943,46 TL)

32,78 dolar (943,46 TL) İndirimli fiyatı: 16,39 dolar (471,73 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 (%50 indirim)

Normal fiyatı: 44,99 dolar (1.294 TL)

44,99 dolar (1.294 TL) İndirimli fiyatı: 22,49 dolar (647,33 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

EA Sports FC 24 (%50 indirim)

Normal fiyatı: 69,99 dolar (2.014,49 TL)

69,99 dolar (2.014,49 TL) İndirimli fiyatı: 34,99 dolar (1.007,10 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Diablo IV (%40 indirim)

Normal fiyatı: 69,99 dolar (2.014,49 TL)

69,99 dolar (2.014,49 TL) İndirimli fiyatı: 41,99 dolar (1.208,58 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 (%75 indirim)

Normal fiyatı: 10,09 dolar (240,42 TL)

10,09 dolar (240,42 TL) İndirimli fiyatı: 2,52 dolar (72,53 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dead by Daylight (%60 indirim)

Normal fiyatı: 10,49 dolar (301,93 TL)

10,49 dolar (301,93 TL) İndirimli fiyatı: 4,19 dolar (120,60 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dying Light 2 Stay Human (%50 indirim)

Normal fiyatı: 39,99 dolar (1.151,04 TL)

39,99 dolar (1.151,04 TL) İndirimli fiyatı: 19,99 dolar (575,37 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sons of the Forest (%20 indirim)

Normal fiyatı: 14,99 dolar (431,46 TL)

14,99 dolar (431,46 TL) İndirimli fiyatı: 11,99 (345,11 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

God of War (%40 indirim)

Normal fiyatı: 49,99 dolar (1.438,88 TL)

49,99 dolar (1.438,88 TL) İndirimli fiyatı: 29,99 dolar (863,21 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Back 4 Blood (%85 indirim)

Normal fiyatı: 59,99 dolar (1.726,72 TL)

59,99 dolar (1.726,72 TL) İndirimli fiyatı: 8,99 dolar (258,76 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Call of Duty Modern Warfare (%67 indirim)

Normal fiyatı: 59,99 dolar (1.726,72 TL)

59,99 dolar (1.726,72 TL) İndirimli fiyatı: 19,79 dolar (569,62 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimlerdeki tüm oyunları görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Diğer platformların Black Friday indirimlerini merak ediyorsanız:

Steam'in TL desteğini kesmesiyle ilgili bilgiler için:

Steam'in dolara geçmesine rağmen hâlen yerel fiyatlandırmaya geçmediği söyleniyor:

"Steam'in oyun fiyatları benim için çok pahalı." diyenlerdenseniz alternatiflere göz atabilirsiniz: