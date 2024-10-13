Pokemon oyunları ile tanınan Game Freak'in hacklendiği ve verilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Game Freak, geçtiğimiz ağustos ayında hacklendiği ve önemli verilerin sızdırıldığı yönündeki iddiaları doğruladı. Gerçekleştirilen siber saldırı sonrasında firmanın çalışan bilgilerinin sızdırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak kendi internet sitesinde bir açıklama yapan firma, çalışanlarından özür dilerken saldırının detaylarını da açıkladı. Firmanın paylaştığı bilgilere göre Game Freak sunucularına "üçüncü parti" kişiler tarafından "yetkisiz erişim" gerçekleştirildi ve çalışan bilgileri açığa çıktı. Bu bilgilerin arasında tam isimler ve iletişim bilgileri de yer alıyor. Saldırı sonrasında firmanın eski çalışanları ve sözleşmeli personeli dahil toplamda 2500'den fazla kişinin bilgisinin bulunduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Daha önce Pokemon oyunlarını geliştiren Game Freak'ten büyük bir veri sızıntısı olduğu, Pokemon HeartGold/SoulSilver oyunlarının kodlarının ve Nintendo Switch 2'nin kod adının ortaya çıkartıldığı ifade edilmişti. Sızdırılan gigabyte'larca verinin içinde iptal edilen yapımlara ait bilgiler yer aldığı da belirtiliyordu. Switch 2'ye de Ounce adı verildiği bu bilgiler arasında yer alıyordu.

Game Freak içinde olup biten neredeyse her şeyin yer aldığı bu dosyalarda Dedektif Pikachu için devam filminin senaryosu ve Pokemon serisinde neden Ash'in artık emekli edilmesi gerektiğine dair yazışmalar gibi bilgiler de yer alıyordu. Ayrıca pokemonların sprite adı verilen tasarımları, oyun logolarının PSD hâlleri ve yüzlerce karakter tasarımı da bu sızıntıda ortaya çıkmıştı.

Bu kadar çok bilgiyi doğrulamak mümkün olmasa da Game Freak sızıntısı, oyun dünyasında 2022 yılındaki GTA sızıntısından bu yana en büyük sızıntı olabilir.