Video oyun dünyasının ikonik oyunu Half-Life 2, yepyeni bir projeye dahil edildi. NVIDIA ekibi tarafından başlatılan proje ile oyuna DLSS, ışın izleme ve RTX IO gibi özellikler eklendi.

Dünyanın en prestijli video oyun etkinliklerinden bir tanesi olan Gamescom 2023, oyuncuları mest eden büyük duyurularla başladı. Bu bağlamda; yayınlanan fragmanların derlemesini haberimizin sonunda zaten bulacaksınız. Ancak etkinlik kapsamında karşımıza çıkan şeyler sadece bu fragmanlardan ibaret değildi. Dünyanın en ikonik oyunları arasında yer alan Half-Life 2 ile ilgili yapılan açıklamalar, oyuncuları yeni oyunlar kadar heyecanlandırmış durumda.

GPU sektörünün lideri NVIDIA tarafından yapılan açıklamalarda, Half-Life 2 için yeni bir proje üzerinde çalışıldığı açıklandı. Orbifold isimli bir oyun stüdyosu tarafından üstlenilen proje, ilk kez 2004 yılında yayınlanan oyuna yepyeni bir soluk getirecek. NVIDIA'nın açıklamalarına göre Half-Life 2, yapılacak çalışmalarla ışın izleme, DLSS 3, Reflex ve RTX IO desteklerine sahip olacak. Yeni nesil ekran kartlarına sahip oyuncular, Half-Life 2'de bugüne dek görmedikleri bir deneyim yaşayacaklar.

RTX'li Half-Life 2'nin görüntü kalitesi işte bu kadar fark edecek!

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere; yapılan çalışma ile görüntü kalitesinde adeta çağ atlatılacak. Oyuncular, oyunun 2004 yılında piyasaya sürüldüğünü kelimenin tam anlamıyla unutacaklar.

Half-Life 2 RTX için hazırlanan fragman

Bu arada; NVIDIA'nın "RTX Remix" platformu ile dileyen herkesin kendi remaster oyununu yapabileceğini söyleyelim. NVIDIA, resmi Discord kanalı üzerinden diğer geliştiricilerle iletişime geçilebileceğini de söylüyor.

Gamescom 2023'te yayınlanan fragmanlar: