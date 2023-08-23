Dünyanın en prestijli video oyun etkinliklerinden bir tanesi olan Gamescom 2023, oyuncuları mest eden büyük duyurularla başladı. Bu bağlamda; yayınlanan fragmanların derlemesini haberimizin sonunda zaten bulacaksınız. Ancak etkinlik kapsamında karşımıza çıkan şeyler sadece bu fragmanlardan ibaret değildi. Dünyanın en ikonik oyunları arasında yer alan Half-Life 2 ile ilgili yapılan açıklamalar, oyuncuları yeni oyunlar kadar heyecanlandırmış durumda.
GPU sektörünün lideri NVIDIA tarafından yapılan açıklamalarda, Half-Life 2 için yeni bir proje üzerinde çalışıldığı açıklandı. Orbifold isimli bir oyun stüdyosu tarafından üstlenilen proje, ilk kez 2004 yılında yayınlanan oyuna yepyeni bir soluk getirecek. NVIDIA'nın açıklamalarına göre Half-Life 2, yapılacak çalışmalarla ışın izleme, DLSS 3, Reflex ve RTX IO desteklerine sahip olacak. Yeni nesil ekran kartlarına sahip oyuncular, Half-Life 2'de bugüne dek görmedikleri bir deneyim yaşayacaklar.
RTX'li Half-Life 2'nin görüntü kalitesi işte bu kadar fark edecek!
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere; yapılan çalışma ile görüntü kalitesinde adeta çağ atlatılacak. Oyuncular, oyunun 2004 yılında piyasaya sürüldüğünü kelimenin tam anlamıyla unutacaklar.
Half-Life 2 RTX için hazırlanan fragman
Bu arada; NVIDIA'nın "RTX Remix" platformu ile dileyen herkesin kendi remaster oyununu yapabileceğini söyleyelim. NVIDIA, resmi Discord kanalı üzerinden diğer geliştiricilerle iletişime geçilebileceğini de söylüyor.
Gamescom 2023'te yayınlanan fragmanlar: