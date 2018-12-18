Gazla Frene Aynı Anda Basarsanız Otomobilinize Ne Olur?

Otomobilinizin gaz ve fren pedalına aynı anda uzun süre basarsanız ne olur hiç düşündünüz mü? Aşağıdaki videoyu izleyerek bu merakınızı şaşkınlıkla giderebilirsiniz.

‘Lastik yakmak’ pek çok genç otomobil sahibinin keyif aldığı bir aktivitedir. Peki gaz ile frene aynı anda yüklendiğinizde fren diskine nasıl bir zarar verdiğinizi biliyor musunuz? Garage 54 ekibi, siz bunu deneyerek öğrenmeyin diye oldukça etkileyici bir YouTube videosu yayınladı.

Test için seçilen otomobilin tekerleklerini sökmekle başlayan ekip, ardından gaz ve frene aynı anda basmaya başlıyor ve otomobilin fren diskine birkaç dakika boyunca adeta işkence ediyor. Peki sonuç? Elde var kullanılmaz hale gelmiş bir fren diski ve kaliperler.

Videoda fren ve gaza aynı anda yüklenme işlemi 3:45'ten 6:30'a kadar sürüyor. Ancak videoda bazı kesilmeler olduğunu düşünürsek ‘lastik yakma’ işleminin çok daha uzun süre test edildiğini düşünebiliriz.

Standart bir lastik yakma aktivitesinin 30 saniye kadar sürdüğü düşünülürse fren diskinizin bu denli zarar görmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak uzun vadede lastik yakmak hem aracınıza hem de yediğiniz trafik cezaları ile cüzdanınıza fazlasıyla zarar verecektir.