Ünlülerin gençlik yılları, dünyaca bilinen meşhur yapıtların yapım aşamaları, savaşın etkileri ve daha fazlasının olduğu fotoğrafları görünce “Nereden nereye geldik.” diyeceksiniz.
Zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız buyurun fotoğraflar.
Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek test ediliyor. (1923)
Futbol kaskı için yeni bir prototipin test edilmesi (1912)
Berlin Duvarı inşası
Tarihin en büyük zeplin faciası: Hindenburg (6 Mayıs 1937)
Yakın zamanda bombalanan evini evlenmek için terk eden gelin (Londra, 4 Kasım 1940)
Kut’ül Amare Cephesi- Çölde Develerle Yaralı Nakli (1916)
1960'larda teleferiklerdeki güvenlik standartları
1937'de bebekleriyle birlikte buz pateni yapan bir çift
Ebeveynliğin zirvesi: 1930'larda yüzme dersi
Sanayi Devrimi sırasında karanlık apartmanlarda yaşayan aileler, çocuklarının güneş ışığını alması için bina dışına kafes monte ediyordu.
Bir bebeğin röntgene hazırlanması (1942)
Ölüm Treni'nden kurtarılan Yahudi mahkûmlar (1945)
Kraliçe Mary ve Prenses Mary, ordu subayları tarafından paletli bir arabayla engebeli arazide sürülürken (1920'ler)
George McLaughlin tarafından icat edilen, buzda ve karda seyahat etmek üzere tasarlanmış bir araç (1926)
11 Eylül saldırısında binadan düşen adam
Yangın merdiveni çöküşü (1975)
Kanlı Cumartesi (1937)
Mucit Charles S.l Baker ve asistanının ısıtma/radyatör sistemini gösterdiği fotoğraf (1906)
Sakin olun ve devam edin: Londra baskını sırasında sütçü (1940)
Hoover Barajı yapımı ABD (1935)
Eyfel Kulesi yapımı (Temmuz 1888)
Amerikalı Fotoğrafçı James Ricalton'la poz veren iki keşmir devi (1903)
Şehirdeki 5.000'den fazla telefon hattını birbirine bağlayan Stokholm telefontorneti (1890)
İsveç'in yolun hangi tarafında araç kullandığını değiştirdiği gün (1967)
Soğan soyarken ağlamamak için gaz maskesi kullanan askerler (1941)
Charlie Chaplin'in gençliği
Steve Jobs 18 yaşında
Kate Winslet'in Titanic filmindeki dublörü
Galata Kulesi'nden Köprü ve Eminönü (1870 civarı)
İngiliz Mareşal Birdwood'un Atatürk'ün cenazesini selamlaması
Sizin en çok etkilendiğiniz hangi fotoğraf oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Daha fazla tarihî fotoğraf inceleyebileceğiniz diğer içeriklerimiz: