Bazıları Fazla Hassas: Zaman Makinesine Binip Geçmişe Yolculuk Yapmışsınız Hissi Verecek 30 Tarihî Fotoğraf

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Sizi geçmişin derinliklerine bir yolculuğa davet ediyoruz. Karelerin ardında saklı anıları, zamanın seline kapılmış duyguları yıllar geçse de hissettiren tarihî fotoğrafların her birinde kendine özgü bir hikâye var.

Ünlülerin gençlik yılları, dünyaca bilinen meşhur yapıtların yapım aşamaları, savaşın etkileri ve daha fazlasının olduğu fotoğrafları görünce “Nereden nereye geldik.” diyeceksiniz.

Zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız buyurun fotoğraflar.

Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek test ediliyor. (1923)

kurşungeçirmez yelek

Futbol kaskı için yeni bir prototipin test edilmesi (1912)

futbol kaskı testi

Berlin Duvarı inşası

Berlin Duvarı inşası

Tarihin en büyük zeplin faciası: Hindenburg (6 Mayıs 1937)

Hindenburg

Yakın zamanda bombalanan evini evlenmek için terk eden gelin (Londra, 4 Kasım 1940)

geçmiş fotoğraflar

Kut’ül Amare Cephesi- Çölde Develerle Yaralı Nakli (1916)

kızılay eski fotoğraflar

1960'larda teleferiklerdeki güvenlik standartları

eski teleferik

1937'de bebekleriyle birlikte buz pateni yapan bir çift

tarihi fotoğraflar

Ebeveynliğin zirvesi: 1930'larda yüzme dersi

eski fotoğraflar

Sanayi Devrimi sırasında karanlık apartmanlarda yaşayan aileler, çocuklarının güneş ışığını alması için bina dışına kafes monte ediyordu.

sanayi devrimi

Bir bebeğin röntgene hazırlanması (1942)

eski bebek röntgeni

Ölüm Treni'nden kurtarılan Yahudi mahkûmlar (1945)

Ölüm Treninden Kurtarılan Yahudi Mahkumlar

Kraliçe Mary ve Prenses Mary, ordu subayları tarafından paletli bir arabayla engebeli arazide sürülürken (1920'ler)

Kraliçe Mary

George McLaughlin tarafından icat edilen, buzda ve karda seyahat etmek üzere tasarlanmış bir araç (1926)

George McLaughlin

11 Eylül saldırısında binadan düşen adam

11 Eylül saldırısı

Yangın merdiveni çöküşü (1975)

siyah beyaz fotoğraflar

Kanlı Cumartesi (1937)

Kanlı Cumartesi

Mucit Charles S.l Baker ve asistanının ısıtma/radyatör sistemini gösterdiği fotoğraf (1906)

Mucit Charles S.l Baker

Sakin olun ve devam edin: Londra baskını sırasında sütçü (1940)

Londra baskını

Hoover Barajı yapımı ABD (1935)

Hoover Barajı

Eyfel Kulesi yapımı (Temmuz 1888)

Eyfel Kulesi yapımı

Amerikalı Fotoğrafçı James Ricalton'la poz veren iki keşmir devi (1903)

keşmir devi

Şehirdeki 5.000'den fazla telefon hattını birbirine bağlayan Stokholm telefontorneti (1890)

Stokholm telefontorneti

İsveç'in yolun hangi tarafında araç kullandığını değiştirdiği gün (1967)

isveç sokakları

Soğan soyarken ağlamamak için gaz maskesi kullanan askerler (1941)

nadir bilinen eski fotoğraflar

Charlie Chaplin'in gençliği

charlie Chaplin gençliği

Steve Jobs 18 yaşında

Steve Jobs gençliği

Kate Winslet'in Titanic filmindeki dublörü

Kate Winslet dublör

Galata Kulesi'nden Köprü ve Eminönü (1870 civarı)

eski istanbul fotoğrafı

İngiliz Mareşal Birdwood'un Atatürk'ün cenazesini selamlaması

İngiliz Mareşal Birdwood

Sizin en çok etkilendiğiniz hangi fotoğraf oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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