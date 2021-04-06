Kitlesel fonlama platformlarında her gün karşımıza onlarca yeni ilginç proje ve ürün çıkmaya devam ediyor. Mart ayı boyunca bu platformlarda karşımıza çıkan en ilginç ürünleri sizin için listeledik.

Geçtiğimiz ay sizlere, Kickstarter, İndiegogo, Gofundme gibi popüler kitlesel fonlama platformlarında karşımıza çıkan ilginç ürünleri listelediğimiz bir içerik hazırlamıştık. Bildiğiniz üzere bu tür platformlarda her gün onlarca yeni proje ve ürün hayata geçirilmek için bağışçıların beğenisine sunuluyor. Haliyle ilginç ürünler listesine sürekli yeni ürünler ekleniyor.

Biz de geçtiğimiz ay boyunca bu platformlarda karşımıza çıkan en ilginç 10 üründen oluşan bir liste daha hazırladık. Listemizde yine çok ilginç ve 'bana bundan bir tane lazım' dedirten ürünler ve 'şimdi buna ne gerek vardı?' tadında projeler yer alıyor. Gelin destek bekleyen ve kendine güvenen bu 10 projeye birlikte göz atalım.

Thinking Egg II: Dingin ve sakin olmayı hatırlatan (!) doğal materyaller kullanılarak tasarlanmış yumurtalar:

Listemizin ilk sırasında, tam olarak nasıl 'çalıştığını' ve neden destek toplamayı başardığını tam olarak anlayamadığımız bir ürün var. Thinking Egg II, kendini 'yoğun gündelik hayatımızın akışında anın tadını çıkarmayı ve sakin kalmayı hatırlatacak bir araç' şeklinde tanıtmış. Değindiği konunun oldukça dikkate değer bir konu olduğunu görebiliyoruz. Günümüz insanının yoğun gündelik hayatının, artan stres seviyesinin insan ve toplum psikolojisi üzerindeki negatif etkilerinden de haberdarız. Dolayısıyla bu noktaya kadar bir sorun yok.

Thinking Egg II, bu sorunu çözmek için kullanan kişiye yardım edeceğini, bir hatırlatıcı olacağını söylüyor ancak sorun şu ki bunu nasıl yapacağını anlatmıyor. Elinizde minik yumurta şeklinde doğal taşlar gibi bazı materyallerden oluşan bir 'oyuncak' tutmanın size bu konuda yardım edebileceğini düşünüyorsanız, buraya tıklayarak Thinking Egg II'nin destek topladığı sayfasını ziyaret edebilir, şimdiye kadar nasıl olup da 422 bin 289 dolarlık bir destek aldığına şaşırabilirsiniz.

Hunu: Cebinize sığabilen taşınabilir bardak:

Sıradaki ürünümüz diğer kategoriye, yani 'bana bundan bir tane lazım' dedirten ürünler kategorisine ait. Özellikle dışarıda çok fazla vakit geçiren ve durmadan karton bardaklarda kahve ve çay tüketen biriyseniz, çözüm olarak kendinize bir termos edinmiş olabilirsiniz. Fakat bu termoslar da genelde büyükçe oluyor ve taşıması da zaman zaman dert olabiliyor.

Hunu da hem yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz hem de her gün artan atık yığınına bir tane daha eklemenize engel olarak doğaya katkı sağlayacak bir çözüm sunmuş ve üzerine bastırınca akordeon gibi kapanan bir bardak tasarlamış.

Numilk: 1 dakikada kendi bitkisel sütünüzü hazırlamanızı sağlayan 'süt makinesi':

Son yıllarda hayvansal gıdaların üretiminin doğaya etkileri noktasında büyük bir gündem yaratıldı ve bu endüstrinin gezegene zararlarını sık sık konuşmaya başladık. Bu gündem maddesi ise beraberinde vegan beslenmenin çok daha popüler bir beslenme şekline dönüşmesini getirdi. Soya sütü, badem sütü gibi bitkisel sütler ise hem vegan beslenenler hem de 'daha sağlıklı' olduğunu düşündükleri için kullananlar arasında epey popüler hale geldi.

Numilk de tam olarak bu amaca hizmet ediyor ve kullanıcılarına bir dakikadan kısa bir sürede evlerinde kendi taze bitkisel sütlerini yapmayı vadediyor. Numilk tarafından hazırlanan karışım poşetlerini su ile birlikte makineye yerleştirip bir tuşa basarak kısa sürede taze bitkisel sütünüzü hazırlayabiliyorsunuz.

The Couch Console: Pratik bir 'koltuk masası':

Pandemi sağolsun, pek çoğumuz uzun süredir iş için bile evdeyiz. Bu süreçte de haliyle kucağımızda bilgisayarlarla en çok koltuk tepesinde ya da yatakta vakit geçirdik. The Couch Console da bu durumu fark eden kişilerce devrilen bardaklara, kaybolan kumandalara ve koltuk aralarına dökülen cipslere bir çözüm olarak üretilmiş.

Bölmeli yapısı sayesinde aynı anda pek çok ihtiyacınıza yanıt verebilen The Couch Console, aynı anda bardağın devrilmesini engelleyen bir tutacak, atıştırmalıklarınızı koyabileceğiniz bir kase, bir telefon tutacağı ve kumandaları saklayabileceğiniz bir bölme olabiliyor. Bunları yaparken tüm sarsılma ihtimali olan zeminlerde sapasağlam durmayı başarıyor.

Bumruk: Dünyanın ilk hafif ve taşınabilir 'sırt çantası sandalyesi':

Yine aşırı önemli bir ihtiyaca yönelik aşırı yenilikçi bir ürün var listemizde. Sahilde, parkta, bahçede oturacak yer arayıp bulamayanlar için geliştirilen Bumruk, ayarlanabilir arkalığı ile pratik bir sandalye ya da şezlong gibi görünüyor.

Sırt çantasına monte edilerek taşınabilen hafif bir sandalye olan Bumruk, tasarımı itibariyle katlanmış bir ütü masasını andırıyor. Dilediğiniz seviyede ayarlayabildiğiniz arkalığı sayesinde iddiasına göre şimdiye kadar oturduğunuz en rahat 'sırt çantası'.

21 Pilow: Aşırı rahat yastık?:

Hepimizin kafamızın altındaki yastık için en doğru şekli bulamayıp uzun uzun cebelleştiği anlar olmuştur. 21 Pillow, bu soruna çözüm olmak için tasarlanmış bir yastık ve kullanıma göre şekil değiştiriyor.

İki parçadan oluşan 21 Pillow'un bir parçası daha çok sırt desteklemek için kullanılırken, bir diğer parçası ise boyun desteklemek için geliştirilmiş ve bu iki parça birbirinden ayrılarak iki ayrı yastık olarak da kullanılabiliyor.

Bowio: şık kitap okuma ışığı:

Kitap okuma ışıkları aslında sanki her zaman varmış gibi gelen bir ürün ve pek çoğumuz da hayatının bir döneminde bu türden bir ürün kullanmıştı. Bowio da aslında temelde basit bir kitap okuma ışığı fakat özellikle tasarım noktasında bir miktar daha geliştirilmiş durumda.

Kitaba sabitlenerek tepede yayılan ışıklar ile okunan sayfaları aydınlatan Bowio'nun bir diğer özelliği ise ışık seviyesinin üzerinde yer alan bir düğme ile ayarlanabilmesi. Her ne kadar göze güzel görünse de Bowio, 'yani tamam da acaba gerek var mıydı?' dedirten ürünlerden biri olmayı başardı.

ChessUp: Yapabileceğiniz hamleleri göstererek öğreten satranç tahtası:

Malumunuz, satranç özellikle geçtiğimiz yıl uzun zamandır görmediği büyük bir ilgi görmüştü. Hatta öyle ki satranç satışları inanılmaz seviyelere ulaşmış, bu durum haber olmuştu. ChessUp da satrancın artan popülaritesinden de faydalanabileceğini düşündüğümüz, başarılı bir ürün.

Hamle yapmak üzere satranç taşlarından herhangi birine dokunduğunuzda ChessUp'ın tahtasında farklı renklerle zorluklarına göre yapılabilecek olası hamleler görünüyor. Bu da satranç öğrenmek ya da oyununu geliştirmek isteyenler için ChessUp'ı eğlenceli bir seçenek haline getiriyor.

Trigger Point: sırt, bel ve boyun için geliştirilmiş bir destek ürünü:

İlk bakışta dev bir kramponun tabanı gibi görünen Trigger Point, bir fizyoterapist tarafından sırt, bel ve boynu destekleyerek bu bölgelerdeki ağrıları gidermek için geliştirilmiş. Aslında bu bölgeleri destekleyerek ağrıları gidermek için kullanılan pek çok ürün mevcut ancak Trigger Point'in iddiası tüm bu bölgeler için tek bir ürün olarak sunulan tek seçenek olması.

Aynı zamanda geliştiricisi olan fizyoterapist, ürünü için 'garanti'de veriyor ve memnun kalmayanlara iade seçeneği sunuyor.

Reevo: Yüksek güvenlikli e-bisiklet:

Elektrikli bisikletler son yıllarda popülaritesi artan ve şehir hayatında kendine yer edinmeye başlayan ürünler. Reevo da elektrikli bisiklet kervanına getirdiği yenilikler ile katılmayı hedefleyen yeni bir ürün ve neredeyse 4 milyon dolarlık bir destek almış durumda.

Parmak izi tarayıcısı ile açılan ve kapanan sistemi sayesinde çalınma gibi durumların önüne geçmeyi hedefleyen Reevo, biri bisikletinizi hareket ettirmeye çalıştığında telefonunuza bildirim göndererek durumu bildiriyor. Bisikleti aynı zamanda GPS üzerinden takip etmek de mümkün. Reevo'nun diğer tüm yenilikçi özelliklerine göz atmak isterseniz buradan ürünün Indiegogo sayfasını ziyaret edebilirsiniz.