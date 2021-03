Kickstarter, İndiegogo gibi kitlesel fonlama ile projelerin hayata geçirilmesinin sağlandığı platformlarda karşımıza pek çok ilginç proje çıkabiliyor. Biz de sizin için en ilginç ve dikkat çekici projelerin yer aldığı bir liste hazırladık. Gelin birlikte destekçilerini bekleyen ilgi çekici ve eğlenceli projelerden bazılarına göz atalım.

Günümüzde aklınıza gelebilecek her türden proje için bir nevi bağış sistemi ile destek toplamak mümkün. Bu türden destek bekleyen projelerin ve girişimlerin kendilerini tanıtma fırsatı buldukları pek çok platform var. Kickstarter, İndiegogo, Gofundme gibi popüler kitlesel fonlama platformları, çok sayıda bağışçının desteğinin bir araya gelerek bir projeye hayat vermesi düşüncesiyle çalışıyor ve yüzlerce proje beklediği desteği görerek hayata geçiriliyor.

Her türden proje derken bunu bir tür mübalağa olarak kullanmadık. Gerçekten de bu platformlardan herhangi birine girdiğinizde karşınıza bir sinema filminden sanat projesine, yenilikçi mobil aksesuarlardan aklınıza gelebilecek her türden teknolojik cihaza yüzlerce proje çıkması mümkün. Biz de bu yazımızda sizin için göze çarpan, kimileri merak ve heyecan uyandırırken kimileri de 'neden?' sorusunu sorduran on proje seçtik. Gelin kitlesel fonlama desteği bekleyen ilginç projelere birlikte göz atalım.

CELLSNAPP!: Aynı anda iki telefonu fonksiyonel şekilde kullanmanızı sağlayan bir aksesuar

Size karşınıza ilginç ürünler çıkacağını söylemiştik. CELLSNAPP! de tam olarak öyle bir ürün. Aynı anda iki telefonu birden aktif bir şekilde kullanmanızı sağlayan CELLSNAPP!, temelde basit bir mıknatıs mantığıyla çalışıyor ve iki telefonun birbirine mıknatıslar yardımıyla sabitlenip fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Tam olarak ne türden bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak geliştirildiği noktasında soru işaretleri oluştursa da, iki telefon kullanan herkesin en azından pratik olup olmadığını görmek için deneyeceği türden bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Eğer siz de elinizden düşürmediğiniz iki telefonunuzu bir araya getirerek sizi bir dertten kurtaracak olan CELLSNAPP!'i merak ettiyseniz, buraya tıklayarak inceleyebilir, dilerseniz de destek verebilirsiniz.

Peeps Play House: Civcivler için interaktif oyun ve eğlence evi

Evet, yanlış okumadınız. Peeps Play House, civcivlerin kaliteli zaman geçirmeleri için tasarlanmış bir oyun evi. Evlerinde, bahçelerinde civciv besleyenler için tasarlanan bu oyun evi, 10 civcivlik bir kapasiteye sahip ve civcivler için yem yiyebilecekleri, oyun oynayabilecekleri interaktif alanlar sunuyor.

Kolay temizlenebilen doğal malzemeler ile üretilen Peeps Play House, henüz destek konusunda yolun çok başında. Ürünün hayata geçirilmesi için civciv severlerden gelecek destekler bekleniyor. Peeps Play House'a çıktığı yolculukta başarılar diliyor, 'neymiş bu bir bakayım' diyenler için buraya bir bağlantı iliştiriyoruz.

Flynova Pro: Yeni nesil uçan ışıklı top

Şimdi rengarenk ve uçan ışıklı bir top hayal edin. Sonra da o ışıklı topun uçup bir bumerang gibi size geri döndüğünü ya da 'sihirli' kontrol çubuğu ile hareketlerini kontrol edebildiğinizi düşünün.

Flynova Pro, bunların hepsini yapabilen bir tür oyuncak. Elinizden fırlattığınızda uçan ve bumerang gibi geri dönen Flynova Pro'nun bir de havadayken hareketlerini kontrol edebilmenizi sağlayan 'sihirli' bir çubuğu var. Rengarenk bu uçan ışıklı toplar çok sevilmiş olacak ki 1 milyon dolardan daha fazla destek toplamış durumda. Flynova Pro'nun destekçilerine kendisini anlattığı sayfasını merak ettiyseniz buraya tıklayabilirsiniz.

HyperCube: Sese duyarlı, renkli küp (bu da ışıklı)

Sese duyarlı rengarenk aydınlatma sistemleri artık oldukça popüler. HyperCube ise bunu biraz farklı bir açıdan ele almış ve içindeki aynalarla sonsuzluk hissi yaratan bir küp ile etkileyici bir görsellik sunuyor.

Uygulaması üzerinden kontrol edebildiğiniz ve renklerini dilediğiniz gibi değiştirebildiğiniz HyperCube, aynı zamanda türlü ışık oyunlarıyla hipnotize edici bir etkiye sahip. Hem rengarenk bir aydınlatma hem de ışıklı bir görsel şölen sunan HyperCube, kendi iddiasına göre sizi başka bir boyuta taşıyacak. Daha yakından incelemek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

BeYou: Nasıl isterseniz öyle oturmanız için şekil değiştirebilen sandalye

Gününüzün çoğunu bilgisayar karşısında sandalye tepesinde geçiriyorsanız hemen bir tane isteyeceğiniz ilginç bir ürün; BeYou. BeYou, 10 farklı forma geçiş yapabilen ve canınız nasıl isterse öyle oturmanıza olanak sağlayan bir sandalye.

Ergonomik yapısıyla bir yandan vücudunuz için doğru pozisyonu sağlayarak sağlıklı bir oturuş sağlayan BeYou, bir yandan da sandalyeyi sandalye olmaktan çıkaran bazı formlarla adeta sandalye üzerinde yatmanızı sağlıyor. Özellikle masa başında uzun saatler geçirenler için harika bir alternatif olan BeYou, 3 milyon dolardan fazla destek toplamış durumda ve satışları başlamış. Dilerseniz buraya tıklayarak ürünün detaylarına göz atabilirsiniz.

Mendi: Yalnızca beyniniz ile oyun oynamanızı sağlayan fütüristik bir beyin egzersizi başlığı

Mendi kendini sadece beyniniz ile kontrol ederek oynadığınız bir oyun ve beyin egzersiz ürünü olarak tanımlıyor. Beyninizin prefrontal korteksi için bir tür egzersiz sağlayan bu başlığı takıp ekranınızdaki oyunu beyniniz ile kontrol edebiliyorsunuz. Bu egzersiz ile prefrontal korteksiniz gelişiyor ve mobil uygulama üzerinden gelişiminizi takip edebiliyorsunuz.

Yalnızca beyin ile ekrandaki bir oyunu kontrol edebilme fikri bile Mendi'yi oldukça ilgi çekici yapıyor. Tabii ki burada 'oyun' dediğimiz şey oldukça basit ve hayalimizdeki oyun değil. Şu an için yalnızca beyin gelişimi için bir tür 'sağlık' ürünü olan Mendi, bu türden bir teknoloji ile neler yapılabileceğine dair heyecanımızı da artırdı. Stockholm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen ve oldukça geniş bir kitle tarafından desteklenen Mendi hakkında daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.

Dream Glass 4K: Size özel 4K ekran deneyimi sunan bir AR gözlük

Günümüzde VR ve AR gözlükler hala beklenen popülariteye ulaşabilmiş değil ancak gelecekte hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacaklarını tahmin etmek zor değil. Dream Glass 4K da buna hizmet eden bir ürün. Taşınabilir bir AR gözlüğü olan Dream Glass 4K, PS4, Xbox, Nintendo Switch, PC ve mobil cihazlar ile uyumlu çalışabiliyor. 4K görüntü kalitesi ve 3D imkanı ile film izlerken ya da oyun oynarken harika bir deneyim sunuyor.

Aynı zamanda örneğin toplu taşımada telefonunuzdan ya da dizüstü bilgisayarınızdan bir film izlemek istediğinizde ya da oyun oynamak istediğinizde devreye giren Dream Glass, bunu yalnızca sizin göreceğiniz dev bir ekranda yapmaya olanak sağlıyor. Hedeflediği bağış miktarını yakalayan ve ilk ürünlerini teslim etmeye başlayan Dream Glass, şu an 599 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Dilerseniz buraya tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz.

Narvalo Urban Active: Hava akışını optimize eden maske

Pandemi günlerinde 'haftalardır evden çıkmadım, yürüdüğüm en uzun mesafe salonda mutfağa' diye düşünüp bir hevesle kendinizi mahallenizdeki parkta yürüyüş ya da koşu yaparken bulduysanız, suratta maskeyle bunun nasıl bir işkenceye dönüştüğünü fark etmişsinizdir. Maskelerin daha ne kadar süre hayatımızda olacağı sorusu da aklımızı meşgul ederken, haliyle daha kullanışlı ve daha 'havalı' maskeler de üretilmeye başladı.

Narvalo Urban Active de bu maskelerden biri. Maskeden geçiş sağlayan hava akışını optimize ederek maskeyleyken 'sanki maske yokmuş gibi' nefes almanıza olanak sağlayan Narvalo Urban Active, maskelerin uzunca süre daha hayatımızda olacağı kötü bir senaryoda başarı yakalama ihtimali yüksek bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Merak ettiyseniz buraya tıklayarak Narvalo Urban Active'in detaylarına göz atabilirsiniz.

Smell Inspector: "Robotlar koku alabilir mi?" sorusunun cevabını veren koku dedektörü

Smell Inspector, her türden 'makinenin' kokuları algılayabilmesini sağlayan bir tür dedekör. İlk bakışta tam olarak anlam veremesek de oldukça geniş bir kullanım alanında hizmet vermesi mümkün olan bu dedektörün tam olarak ne yaptığını anlamak için işi kolaylaştıralım; bir mekandaki kokuları tam olarak algılayabilen ve bu kokular ile ilgili uyarı veren bir robot hayal edin. İşte o robotun koku almasını sağlayan şey Smell Inspector.

Soğan, kokuşmuş bir çöp ya da kahve… Smell Inspector pek çok kokuyu algılıyor ve bu kokular ile ilgili uyarı verebiliyor. Akıllı ev sistemleri ile entegre edilebilmesinden yapay zeka destekli robotların koku duyusuna sahip olmasını sağlamaya kadar geniş bir etki alanı bulunan Smell Inspector'ın detaylarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

NOVA Audio Earrings: Küpe şeklinde klipsli kulaklık

NOVA Audio Earrings, tıpkı bir küpe gibi kulak memesine takılan ve kulak içi ile fiziksel bir bağlantısı olmayan bir kulaklık. Arama, müzik dinleme ve akıllı asistanınızı kullanabilme gibi bir kulaklıktan beklenen her şeyi sunan NOVA Audio Earrings, küpe tasarımında yer alan incinin içerisinden sesi doğrudan kulak kanalına aktarıyor.

Tabii ki nasıl bir ses deneyimi sunduğu konusunda kafamızda ciddi soru işaretlerine sebep olmuş durumda ancak eğer bu noktada iyi bir performans sergilerse bu türden bir ürünün geliştirilerek başarı sağlaması mümkün görünüyor. Dünya üzerinde bir ilk olarak geliştirilen NOVA Audio Earrings'i merak ettiyseniz detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.