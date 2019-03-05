Kanada'da Sürücüsüz Olarak Gidebilen Bir Otobüs Tanıtıldı

Sürücüsüz araç trendini takip eden ülkelerden bir diğeri de Kanada oldu. Ülkenin en büyük üçüncü şehri Vancouver'da sürücüsüz otobüs görücüye çıktı.

Sürücüsüz araçların popülerliği her geçen gün giderek artıyor. Bazı kazalar yaşansa da sürücüsüz otomobillerin orta ve uzun vadede hayatımızla tamamen entegre hale gelebileceği düşünülüyor. Bazı ülkeler ve şirketler ise bu sektörün geleceğini öngörüp, bu araçlar üzerine çeşitli atılımlar yapıyor.

Yüksek eğitim düzeyi ve refah seviyesiyle bilinen Kanada, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Vancouver’da sürücüsüz otobüs hizmetini başlattı. Saatte en fazla 40 km hıza ulaşabilen sürücüsüz otobüste radar sensörü, kamera ve GPS bulunuyor. Yaya ve nesnelere çarpmamak için üzerindeki sensörleri kullanan otobüs, yazılımla belirlenen güzergahlar arasında ilerliyor.

Maksimum 12 yolcu alabilen otobüste ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek arabalarının rahatça girip çıkabilmesi için de bazı sistemler bulunuyor. Sürücüsüz otobüs, motorlu taşıtların yer almadığı özel olarak tasarlanmış bir hat üzerinde çalışıyor.