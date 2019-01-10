Gelecekte Bozulan Uyduları Tamir Etmek Mümkün Olacak

Uzaydaki görevini yapan uydular yaşadıkları veya yaşayacakları fiziksel bir sorun sonucunda kullanılmaz hale gelebilirler. Bunun önüne geçmek için yeni yöntemler geliştiriliyor.

DigitalGlobe firmasınınki gibi bir uydu uzayda görevini yaparken bozulduysa, bunu tamir etmenin maalesef kolay bir yöntemi yok. Ufukta görünen bir teknoloji, firmaların yaşayabileceği zararları telafi ederek, yatırımlarından daha fazla gelir elde etmelerine olanak sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın fotoğraflarını çeken uydunun müşterileri arasında Google Haritalar’ın da olduğunu düşünecek olursak, DigitalGlobe firmasının yaşadığı maddi kayıp çok ciddi miktarda olacaktır. Uyduyu dengede tutmaya yarayan kritik bir sistem devre dışı kaldı ve artık düzgün fotoğraflar çekemiyor. Bu sorunu tamir etmek için de bilinen bir yöntem yok. Bozulan bir uydu yararlı kategorisinden potansiyel risk kategorisine geçiyor. Çünkü başka uydularla çarpışma ve onları da devre dışı bırakma riski barındırıyor.

Şu an bu sorunları çözmek için yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir kısmı bozulan uyduyu tespit ederek dünyaya doğru çekerek atmosferde yanıp parçalanmasını amaçlarken bazıları da yeni parçaları uyduya ekleyerek eskisi gibi çalışmaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Daha önce yukarıda bahsettiğimiz gibi bir tamir işlemi aslında 1984 yılında NASA tarafından yapıldı. Challenger Uzay Mekiğindeki astronotlar, bulundukları mekikteki robot kolu kullanarak bir astronomi uydusunu tamir ettiler. Bu uydu 5 yıl daha sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etti.