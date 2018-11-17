Yakıtı Bitmiş Uydular İçin 'Uydu Bakım Hizmeti' Geliyor

Binlerce uçağın bulunduğu bir hava alanında, yakıtı biten uçakların pist üzerinde bırakıldığını düşünün. İşte dünyamızı çevreleyen uydulara da yıllar içinde olan şey budur.

Uydu Endüstrisi Birliği'ne göre, uzaydaki uyduların sayısı beş yılda yüzde 50 arttı ve artmaya da devam ediyor. Uydular yakıtları tükendiğinde, donanımları hala bozulmamış olsa bile, artık yörüngelerini koruyamazlar. Bu problemlerin çözümü için Amerika'da SSL isimli bir şirketin uzay altyapısı başkan yardımcısı olan Al Tadros, uyduları tamir etmek için milyonlarca dolar para biriktirildiğini açıkladı. Son yıllarda ise, uyduların ömrünü uzatmak için yeni havacılık şirketleri kuruldu.

Şirket, 2021 yılında Jeosenkron Uydular (RSGS) programı için Robotik Servis kapsamında bir uzay aracı tasarlıyor. Bu proje dünyadan yaklaşık 36.000 kilometre uzaklıktaki bir yörüngede bulunan üç düzine kadar uyduya hizmet verebilecek güce sahip. Bu insansız uzay aracı, bir uyduyu tamir etmek ve yakıtını doldurmak, hatta uyduyu doğru yörüngeye sokmak için çalışmalar yapacak.

Uzay, faaliyetini bitirmiş ölü uydularla doludur. ABD ordusunun saydığı 23.000 uzay objesi içinde sadece 1.900 aktif uyduya rastlanıldı. 2013 yılında kurulan küçük bir Japon şirketi olan Astroscale, uzay enkazlarına ve ölü uydulara yaklaşan ve onları tespit eden bir sistem geliştiriyor ve 2020 yılında ilk test uçuşunu yapmayı planlıyor. Yakıtı bitmiş uydular için bakım hizmeti, önümüzdeki yıllarda daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.