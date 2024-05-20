OpenAI, ChatGPT'deki Sky sesinin Scarlett Johansson'a benzediğine ilişkin iddialara açıklık getirdi. Şirket, bu iddiaları tamamıyla reddetti. Şirkete göre tartışmalara yol açan ses, başka birisine ait.

Bugün yapay zekâ sektörünün oyun kurucusu pozisyonunda olan OpenAI, bundan bir süre önce ChatGPT'nin sesli asistan özelliklerini duyurmuştu. Bu özellik kapsamında Breeze, Cove, Ember, Juniper ve Sky olarak isimlendirilen sesli asistanlar, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Ancak ChatGPT'nin Sky isimli sesli asistanı, uzun zamandır tartışmaların merkezindeydi. Pek çok kişi, bu sesin dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'a ait olduğunu ileri sürdü. Bazı iddialara göre OpenAI, Scarlett Johansson'un orijinal sesini yapay zekâ ile eğitmiş, Sky'ın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Şimdiyse OpenAI, bununla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sky'ın Scarlett Johansson'un sesi olduğu iddiası reddedildi

Bugün konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. OpenAI, sesli asistanlar için tamamen gerçek insanların kullanıldığını, Sky'ın da profesyonel seslendirme sanatçılarından bir tanesi olduğunu söyledi. Ancak şirket, Sky sesinin gerçekte kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu arada; OpenAI'ın Sky ile Scarlett Johansson arasındaki ses benzerliğini kabul ettiğini de söyleyelim.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre seslendirme çalışmaları, 2023 yılında başladı. Ödüllü yönetmenler ve yapımcılarla da ortaklıklar kuruldu. Bu süreçte 400'den fazla başvuru aldığını söyleyen OpenAI, 14 adayı ikinci aşamaya geçirdiklerini bunun da 5 tanesi ile sesli asistanlar oluşturduklarını ifade etti.