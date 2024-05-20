Mark Gurman, Apple'ın iOS 18'de sunacağı yapay zekâ özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre iOS 18'in yapay zekâ özellikleri, günlük kullanımda işleri kolaylaştıracak.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 18 ile sunacağı yapay zekâ özelliklerine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Önümüzdeki ay düzenlenecek WWDC 2024 kapsamında duyurulacak bu özellikler, iPhone sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 18, hemen her alanda yapay zekâ özellikleriyle donatılacak. Bu bağlamda; başta Siri olmak üzere Takvim, Sesli Notlar, Bildirimler ve Fotoğraf Düzenleme gibi iOS özellikleri, doğrudan cihaz içinde çalışan yapay zekâya sahip olacak.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklama şöyle:





Buna, Şirket, Siri'nin ses yeteneklerini geliştirerek ona daha fazla konuşma hissi verecek ve kullanıcıların günlük yaşamlarında yardımcı olacak özellikler ekleyecek. Bu yaklaşıma "proaktif zeka" adı veriliyor.Buna, iPhone 'unuzdan gelen bildirimleri otomatik olarak özetleme, haber makalelerinin hızlı bir özetini verme ve sesli notları yazıya dökme gibi hizmetlerin yanı sıra takviminizi otomatik olarak dolduran ve uygulama öneren mevcut özelliklerin iyileştirilmesi de dahildir. Ayrıca fotoğraflarda yapay zekâ tabanlı düzenleme biçiminde bazı iyileştirmeler de olacak ancak bu özelliklerin hiçbiri, son birkaç aydır Adobe'un uygulamalarında yapay zekayı kullanan kişileri etkilemeyecek.

Mark Gurman, yeni nesil Mac bilgisayarlar ile ilgili de konuştu. Gurman'a göre Apple, M serisi işlemcilerle donattığı bilgisayarlarında Apple sunucularından güç alan yapay zekâ özellikleri de sunacak. Ancak bu özelliklerin neler olacağına ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmadı.