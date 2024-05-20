2003 yılında vizyona giren Karayip Korsanları filmi sayesinde tanıştığımız Jack Sparrow karakterinin gerçek bir korsandan ilham alınarak kurgulandığını biliyor muydunuz? Bu korsan Jack Ward namıdiğer Osmanlı Korsanı Yusuf Reis'tir. Gelin, hep beraber bu ilham kaynağındaki Korsan Jack Ward'ı ve hikâyesini öğrenelim.

Karayip Korsanları film serisini bilmeyen yoktur. Peki filmin en sevilen ve dikkat çeken karakteri kimdir desek herkesin tek bir cevabı olacaktır: Jack Sparrow. Korsan hayatını, yediden yetmişe herkese sevdirmeyi başaran Jack Sparrow'un da ilham alındığı biri var. Ayrıca bu kişi tarihte var olan gerçek bir korsan.

İngiliz donanmasında görev alan, ardından korsan olup Akdeniz'de herkesin korktuğu bir korsana dönüşen bu kişi Jack Ward'tan başkası değil. Hatta diğer ismi ise Korsan Yusuf Reis. Bu hikâyeyi merak ediyorsanız içeriğimizi okumaya devam edin. Jack Ward'ın hayat hikâyesine ve Jack Sparrow'a nasıl ilham olduğunu gelin hep beraber öğrenelim.

Önce Jack Sparrow ve Karayip Korsanları serisini hatırlayalım.

Jack Sparrow karakteri, Walt Disney tarafından Karayip Korsanları filminde ana karakter olan kurgusal bir karakter. Fakat kurgusal bir karakter gibi değil de sanki gerçekten var olan bir kişiymiş gibi hissediyoruz değil mi? Karayip Korsanları filmi ise macera, aksiyon ve fantastik türlerinin bir arada işlendiği efsane olan bir film serisi. Bu unutulmaz seri, genç bir kızı kurtarmaya çalışan Korsan Jack Sparrow ile Demirci Will Turner'ın maceralarıyla başlıyor.

2003 yılında vizyona giren Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti serinin ilk filmi. Ardından Ölü Adamın Sandığı (2006), Dünya'nın Sonu (2007), Gizemli Denizlerde (2011) ve Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) filmleriyle seri tamamlandı.

İngiliz Korsan Jack Ward kimdir?

Jack Sparrow karakterinin oluşturulmasında ilham alınan Jack Ward hakkında duyduklarınıza inanamayacaksınız. Öncelikle Jack Ward, 1553 yılında İngiltere'de doğan ve 17. yüzyılın başlarında en ünlü denizci ünvanına sahip olan bir kaptan. Hayatının ilk yıllarına dair fazla bir bilgi yok. Hakkında sahip olduğumuz bilgilere ise korsanlık yaptığı zamanlarda birlikte çalıştığı kişinin yazdıklarından ulaşılıyor.1585'ten 1604'e kadar Kraliyet Donanması'nda görev alıyordu. Daha sonra Kraliçe I. Elizabeth tarafından İspanyol gemilerinin yağmalanmasına izin verildiği zamanlarda korsanlık faaliyetlerine başladı.

Jack Ward, İspanyol gemilerine saldırıp zenginlikleri elde etmeye başlayınca durdurulamaz bir korsana dönüştü. Daha sonra sadece 32 silahtan oluşan bir geminin sahibi olduğunda ise Akdeniz'deki zenginliklerle dolu gemilere yaptığı baskın sayıları arttı. En sonunda Ward, Hollanda ve İspanya tarafından düşman ilân edildi.

1603'te İngiltere yönetimine I. James geldiğinde İspanya ile barış yollarına gidilmesi kararı verildi. Bu da demek oluyor ki I. Elizabeth'in verdiği izin artık son bulmuş ve İspanyol gemilerinin güvenliğine önem verilmeye başlanmış. Gemilerin yağmalanmasının bırakılması için haberler gönderildi. İzin olmadığı hâlde yağmalama yapanlar korsan olarak ilân edildi. Korsan olarak görülenlerin arasında Jack Ward ve ekibi de vardı. Ancak Jack Ward "Geri dön." emrini yok sayıp önce Cezayir'e sonra Fas ve Tunus'a doğru kaçtı. En sonunda Akdeniz'de Osmanlı Devleti'ni tanıma fırsatı buldu.

Jack Ward'ın Osmanlı ile tanışması onun hayatını değiştirdi.

Jack Ward ve ekibi 1605 yılında Fas'a geldiğinde burada İngiliz ve Hollandalı korsanlarla karşılaştı. Fakat bir farklılık onun dikkatini çekiyordu. Bu korsanlar Osmanlı Devleti bayrağını çekmiş gemilerle korsanlık faaliyetlerini gerçekleştirmekteydi. Ancak tek farklılık bu değildi. Hollandalı ve İngiliz korsanlar aynı zamanda Hristiyanlığı bırakarak Müslüman olmuş korsanlardı. Jack Ward ve ekibi gördüklerine inanamış ama onlarla iletişimleri de iyiymiş.

Jack Ward, Akdeniz'in korkulan korsanlarından biri olduğu için Osmanlı denizcileri tarafından da tanınıyordu. Tanıştığı Müslüman olmuş korsanlar, Ward ve ekibine Müslüman olmayı ve Osmanlı Devleti'ne hizmet etmenin kârlılığından sıklıkla bahsediyorlardı.

Jack Ward'ın Osmanlı Korsan'ı Yusuf Reis'e dönüşümü

Jack Ward ve ekibi Fas'tan sonra Tunus'a demir attılar. Ward, 1605 yılında burada Osmanlı denizcisi Kara Osman Bey ile tanıştı. Bu noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derecede değişmeye başladı diyebiliriz. Çünkü Kara Osman Bey Akdeniz'e hâkim olan ve ticaret gemilerine korku salan bir korsan. Kara Osman Bey Jack Ward'ın ününü bilerek ona Osmanlı bayrağı altında korsanlık yapma izni verdi.

Fakat bu izni şartsız verdiğini düşünmediniz değil mi? Kara Osman Bey, Jack Ward ve ekibinin Osmanlı vatandaşı olup Müslümanlığa geçiş yapmasını istedi. Jack Ward başta tereddüt etsede bu şartları kabul etti. Bunun üzerine Tunus'un ana limanı olan La Goulette yakınlarında toprak kazandı ve ayrıca bağımsız bir Osmanlı korsanı oldu. Bununla da kalmadı ismini Korsan Yusuf Reis olarak değiştirdi.

Tüm bu gelişmelerden sonra Jack Ward namıdiğer Yusuf Reis, Osmanlı bayrağı altında korsanlık faaliyetlerine devam etti.

Yusuf Reis'i Tunus'ta gören eski İngiliz denizci arkadaşları onun hem görünüş hem de karakter olarak çok değiştiğini seyir defterlerine yazdılar. Saçının ve sakalının uzadığından ve hep küfürlü konuştuğundan bahsediyorlardı. Ayrıca sürekli sarhoş gezdiğini de yazılarına eklediler. Bu tanım size bir yerden tanıdık geldi mi? Jack Sparrow desek belki bağlantı kurabilirsiniz.

Jack Ward (Yusuf Reis) Jack Sparrow karakterine nasıl ilham oldu?

Jack Ward, Karayip Korsanları filminde yediden yetmişe herkesin hayranı olduğu Jack Sparrow karakterine ilham kaynağı olmayı başardı. Aynı zamanda Jack Ward'ın takma adı "Sparrow" idi. Ayrıca Hollywood ikonuna çok benzeyen gösterişli tarzı ile ilham kaynağı olmaya seri boyunca devam etti.

Jack Ward ve Karayip Korsanları'nın sevilen korsanı Jack Sparrow'dan bahsettik. "Jack Ward, Jack Sparrow'a nasıl ilham olmuştur?" sorusunu Jack Ward'ın hayat hikâyesini anlatarak cevapladık. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.

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