Instagram'daki Genç Hesaplar özelliği bugünden itibaren Facebook ve Messenger'daki kullanıcıları da etkileyecek.

Meta, genç kullanıcıları sosyal medyada karşılaşabilecekleri uygunsuz içerik ve iletişimlerden koruma çalışmalarını genişletiyor.

Eylül ayında Instagram’da başlatılan “Genç Hesaplar” özelliği, artık Facebook ve Messenger’a da taşınıyor. Şirket özellikle 18 yaş altı kullanıcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Instagram’da genç kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak gizli hale getiren ve belirli içeriklere erişimlerini sınırlayan sistem, şimdi Facebook ve Messenger'da da devreye girecek.

Genç Hesaplar özelliği ne işe yarıyor?

Meta, tam olarak hangi önlemlerin hayata geçirileceğini açıklamasa da Instagram’daki uygulamalarla benzerlik taşıyacağı tahmin ediliyor. Yani 18 yaşın altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak daha sıkı gizlilik ve içerik filtreleriyle donatılacak. 16 yaşından küçük kullanıcılar bu ayarları değiştirmek isterse ebeveyn izni gerekecek.

Şu anda Genç Hesaplar kapsamında:

Yabancılarla mesajlaşma ve etkileşim kısıtlanıyor,

Hassas içerikler daha sıkı denetleniyor,

60 dakikalık kullanım hatırlatıcıları gösteriliyor,

Gece 10 ile sabah 7 arasında bildirimler sessize alınıyor.

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