Meta birbirinden farklı alanlara hizmet edecek yeni Llama 4 yapay zekâ modellerini tanıttı.

Meta, Llama adlı yapay zekâ ailesini yepyeni bir seviyeye taşıyan Llama 4 modellerini duyurdu. Scout, Maverick ve Behemoth adlarını taşıyan üç yeni model resmî olarak tanıtıldı.

Meta, bu modelleri “geniş görsel anlayış” kazandırmak amacıyla büyük miktarda metin, görsel ve video verisiyle eğittiğini belirtiyor. Şirketin bu alandaki atağı, Çinli yapay zekâ firması DeepSeek’in açık kaynak modellerinin Llama ile benzer veya daha iyi performans göstermesinin ardından hız kazandı.

Scout, Maverick ve Behemoth tanıtıldı

Yeni modellerden Scout ve Maverick, Meta’nın resmî sitesi ve Hugging Face üzerinden erişilebilir durumda. Devasa boyutlara sahip Behemoth ise henüz eğitim aşamasında. Meta, bu modellerin ilk kez bir "uzmanlar karışımı" (MoE – Mixture of Experts) mimarisi kullandığını belirtiyor. Bu mimari sayesinde görevler, özelleşmiş mini-modellere bölünerek çok daha verimli bir şekilde işleniyor.

Scout, 10 milyonluk devasa bağlam penceresiyle öne çıkıyor. Bu, uzun belgeleri ve görselleri aynı anda analiz edebilmesini sağlıyor. Maverick ise 400 milyar parametreye sahip ama yalnızca 17 milyarını aktif olarak kullanıyor. Özellikle yaratıcı yazım, çok dilli anlama ve görüntü karşılaştırma gibi alanlarda GPT-4o ve Gemini 2.0’ı geçebildiği ifade ediliyor ancak daha yeni rakipler olan GPT-4.5, Claude 3.7 ve Gemini 2.5 Pro karşısında henüz geride.

Behemoth ise yaklaşık iki trilyon toplam parametre ve 288 milyar aktif parametre ile âdeta bir yapay zeka devi. STEM alanında yapılan testlerde öne çıkmasının yanı sıra GPT-4.5 gibi güçlü rakipleri bile zaman zaman geride bırakıyor.

Meta, bu yeni modellerinin Llama ekosisteminde bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Şirketin açıklamasına göre bu modeller yalnızca bir başlangıç.