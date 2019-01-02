HGK, Sınır Ötesi Operasyonlar İçin Envantere Giriş Yaptı

Sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak olan HGK, envantere giriş yaptı.

MK-84 ve NEB genel maksat bombalarında belirli modifikasyonlar yaparak bombaları akıllı bombalara dönüştüren Hassas Güdüm Kiti (HGK), belirli bir sayıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde test sürecinden geçmişti. Üretim sürecini ASELSAN’ın üstlendiği HGK, test ve üretim sürecinin tamamlanması sonucunda envantere giriş yaptı.

Sınır ötesi operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak olan HGK, uçuş sırasında yeniden hedef belirleyebiliyor, elektronik karıştırmaya karşı bir direnç gösteriyor ve tüm hava koşullarında çalışabiliyor.

ASELSAN ve TUBİTAK SAGE ortak üretiminde üretilen bomba, atış gerçekleştirildiğinde GPS ve çok daha hassas olan ISN’den alınan verilerle hedefine doğru uçmaya başlıyor ve hedefine yaklaşırken sağa-sola ya da yukarı aşağı düzeltme hareketlerini kanatçık kumandası aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştiriyor. GPS düzeltmesi olmaksızın sadece INS modunda bile HGK, hedefini 10 metre hassasiyetle vurabiliyor.