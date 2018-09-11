Yerli üreticiler arasında ciddi bir pazar payına sahip olan General Mobile, yeni amiral gemisi GM 9 Pro’yu tanıttı. Cihaz, çift arka kamerası ve AMOLED ekranıyla dikkatleri çekiyor. Gelin teknik detaylarına ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

General Mobile, yerli telefon arzının artmasından sonra İstanbul’un İkitelli bölgesinde yeni bir fabrika açmıştı. Firmanın bu fabrikada düzenlediği tanıtım lansmanıyla GM 9 Pro açığa çıktı. Cihaz, General Mobile tarafından satışa sunulacak en pahalı telefon olarak dikkatleri çekerken, firmanın çift kamera kurulumuna geçiş yaptığını görüyoruz.

18:9’luk ekran oranına sahip 6.1 inçlik AMOLED paneliyle dikkatleri çeken telefon, Dolby Vision HDR desteği ile son derece net bir görüş imkanı sunuyor. İşlemci tarafından amiral gemisi sınıflarından biraz uzak olan cihaz, Snapdragon 660 ile birlikte geliyor. Bu işlemci yongasına 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Google’ın güncelleme torpili geçtiği Android One ailesine üye olan GM 9 Pro, kutusundan Android 8.1 sürümüyle çıkıyor. Ayrıca General Mobile, batarya konusuna cüretkar davranarak bu kez 3.800 mAh’lık bir enerji desteği sunuyor. Tüm bunlar haricinde GM 9 Pro’nun arka kamerası, DxOMark testlerinden 90 puan almayı başarmış durumda.

General Mobile GM 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı:

6,1 inç, 2160x1080 piksel, 18:9 oranında AMOLED ekran

Snapdragon 660 işlemci yongası

12 MP + 8 MP arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığı)

8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram açıklığı)

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza (256 GB'a kadar microSD kart desteği)

3.800 mAh batarya

Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm

GM 9 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 2.899 TL olarak açıklandı. Eğer akıllı telefon konusunda önceliğiniz en güncel yazılımlar ve iyi bir kameraysa GM 9 Pro fiyatına göre satın alabileceğiniz iyi seçenekler arasında bulunuyor. Diğer taraftan önem verdiğiniz konu söz konusu fotoğrafları grafik programlarına işlemek veya oyun oynamaksa, Snapdragon 660 yongasından dolayı bu konuda biraz geri kalabiliyor.

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