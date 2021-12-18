General Motors Yeni Bir Elektrikli Kamyonetinin Teslimatına

General Motors, hem tasarımı hem de özellikleriyle arazi sürüşlerini seven otomobil severleri heyecanlandıracak elektrikli kamyonetinin teslimatına başladı.

Elektrikli araç üretme konusunda iddialı olan otomobil üreticisi General Motors, öncü adımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Birkaç gün önce de ABD’li teslimat şirketi ile yeni anlaşmasını; General Motors tarafından üretilen elektrikli kamyonetlerin FedEx’e teslimatını duyurmuştuk.

Şirket, şimdi ise yepyeni bir kamyonet modelini müşterilerine teslim etmeye başladı. General Motors, Web sitesinden yaptığı basın açıklamasıyla, şirketin Hummer EV Edition 1 adlı kamyonetlerinin teslimatlarının başladığını duyurdu.

Yeni nesil kamyonetlerin teslimatları başladı

ABD’deki en büyük otomobil üreticisi General Motors, yepyeni bir elektrikli kamyonetini resmen piyasaya çıkardı. Şirketin geliştirdiği yeni bir elektrikli araç platformu olan Ultium üzerine inşa edilen yeni modelde, 1000 beygir gücü ve tam şarj ile 329 mil menzil kuvveti dikkat çekiyor. Elektrikli kamyonetin süspansiyonunun yüksekliği bir önceki modele göre 6 inç arttırıldı ve bu sayede kamyonun engebeli arazilerde önüne çıkabilecek engelleri ortadan kaldırması sağlandı.

Aracın öne çıkan özelliklerinden biri de CrabWalk, yani arka ve ön tekerleri aynı açıda döndürülmesini ve bu sayede düşük hızlarda çapraz sürülmesini sağlayan bir sistem yer alıyor. 2022 modellerde ücretsiz bir yazılımla sunulacak bu özellik 2023 ve sonrasında üretilen tüm modellerde yer alacak. Elektrikli kamyonetin bir diğer güzel yanı ise Super Cruise özelliğine sahip olması. Bu özellik sayesinde otomatik sistem devreye girer ve kullanıcılara eller serbest bir sürüş deneyimi yaşatır. Super Cruise özelliği ayrıca uyumlu yollarda otomatik şerit değiştirme olanağı sunar.

Pek çok özelliğiyle kullanıcıları heyecanlandıran yeni nesil elektrikli kamyonet, 110 bin 295 dolarlık etiketiyle alıcılarını bekliyor.