ABD'li teslimat şirketi FedEx geçtiğimiz yıl açıkladığı sürdürülebilirlik hedeflerinde ilk adımı bugün attı. Şirket, General Motors tarafından üretilen elektrikli kamyonetlerin ilk teslimatını aldı.

Dünya çapında yaşanan iklim değişiklikleri birçok ülkenin ve şirketi önlemlerini artırmasına sebep oluyor. İçten yanmalı motorlu araçlar da önemli ölçüde karbon emisyonuna sebep olarak iklim değişikliklerinin etkilerini artırıyor. Bu sebeple de gün geçtikçe elektrikli araçların kullanımı, hem kurumsal hem de bireysel olarak popülerleşiyor.

Ticari araçlar da bundan etkilenenlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz bir haberde Çin’in elektrikli otobüslerin ticari denemelerini başlattığını ve elektrikli ticari araç kullanımına yönelik adım attığını paylaşmıştık. Şimdi de ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx bu konuda önemli bir hamle yaptı ve ilk elektrikli kamyonetlerini teslim aldı.

Teslim alınan kamyonetler 2022 yılında kullanılmaya başlayacak

Geçtiğimiz ocak ayında ABD’li araç üreticisi General Motors (GM) CEO’su Mary Barra, şirketin yeni bir işe atıldığını duyurmuştu. Açıklamalarda, dev şirketin BrightDrop ismi verilen marka altında teslimat ve lojistik işletmeleri için elektrikli araçlar üreteceği duyurulmuştu. Bunun ardından da FedEx’in, BrightDrop’un EV600 ismi verilen elektrikli kamyonetinin ilk müşterisi olacağı açıklanmıştı.

Bugün de bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalarda, FedEx şirketinin ilk EV600 elektrikli kamyonet teslimatını aldığı duyuruldu. Buna ek olarak şirket, teslimatta 5 adet yeni aracın bulunduğunu, daha sonra 495 adet daha aracın alınacağını ve bu araçların 2022 yılında Los Angeles’ta faaliyet göstermeye başlayacağını ifade etti. Ek olarak da teslim alınan araçların öncelikle California’da kullanılacağı, bunun için de eyalet ve çevresine 500 şarj istasyonunun kurulduğu kaydedildi.

Biraz da EV600’lerden bahsedelim. BrightDrop markası altında üretilen bu elektrikli ticari araçlar, diğer GM markalarında da olduğu gibi yeni çıkan 800 V Ultium pil takımlarını ve Ultium Drive motorlarını kullanıyor. Buna ek olarak da araçların 402 kilometrelik bir menzile ve 16.990 litrelik kargo kapasitesine sahip olduğu aktarılıyor.

FedEx’te sürdürülebilirlik şefliği yapan Mitch Jackson da bu teslimatla ilgili yaptığı açıklamalarda, “FedEx’teki filomuzu elektrikli araçlara dönüştürmek, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası. GM ile olan ortak çalışmamız da işletmelerin nasıl daha düşük emisyonlu bir geleceğe yardımcı olabilmede harekete geçebileceğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi ve şirketinin daha yeşil bir gelecek hedeflediğine vurgu yaptı.