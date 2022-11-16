Hyundai'ın lüks markası Genesis, 'X Convertible' ismini verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. Tamamen elektrikli bir yapıya sahip olan otomobil, ne yazık ki seri üretime geçmeyecek...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'ın lüks otomobil markası olarak çalışmalarını sürdüren Genesis, 'X Convertible' olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. Tamamen elektrikli yapıda olan X Convertible, dikkat çeken özelliklere sahip. Gelin hep birlikte, yollarda görme ihtimalimizin bulunmadığı bu konsept arabaya yakından bakalım.

Genesis X Convertible, sportifliği lüks ile birleştiren bir tasarıma sahip. Ön kısmında şerit LED'lerle oluşturulan ve Genesis'in logosunu temsil etmeye çalışan far tasarımına sahip olan konsept otomobil, oldukça şık bir ızgara yapısına sahip. X Convertible'ın üstünün açılabiliyor oluşu, bu konsept araca hoş bir hava katmış durumda.

Karşınızda Genesis X Convertible

Aracın ön kısmında karşımıza çıkan far tasarımı, stoplarda da kendisini gösteriyor. Genesis X Convertible'ın arka kısmına baktığımızda, farlar ile hizalanmış çift sıralı LED'ler görüyoruz. Genesis ibaresi de ortalanmış bir şekilde bizleri karşılıyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda ise dikkat çeken detaylar var. Bu araçta, orta konsola yerleştirilmiş herhangi bir bilgi-eğlence ekranı bulunmuyor. Şirket bunun yerine, sürücüye doğru eğimli bir konsol kullanıyor ve bu konsolda küçük bir ekran yer alıyor. Gösterge ekranı ise tamamen dijital yapıda ve oldukça büyük. Koltuklar ise bağımsız ve dört adet olarak karşımıza çıktı. Bu arada; Genesis'in bu iç tasarımı önceki konsept modellerinde de tercih ettiğini belirtelim.

Genesis, konsept otomobilinin motor detayları ile ilgili hiçbir detay vermedi. Kaputun altında neler olduğuna dair tek bildiğimiz, elektrikli motordan güç aldığı. Ancak tüm bunların hiçbir anlam ifade etmediğini de söylemek gerek. Genesis'in konsept otomobili, ne yazık ki seri üretime geçmeyecek.

Genesis'in yeni konseptini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.