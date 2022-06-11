Oynadığımız oyunların birçoğu kendine özgü bir hikâyeye ve yapıya sahip. Peki ya bu oyunlar gerçek hayattan hikâyeler anlatıyor olsaydı? Deneyimlediğimiz maceraların gerçekten yaşandığını bilmek, eğlenceli olduğu kadar korkutucu ve bir o kadar da üzücü olabiliyor. Gelin, bu oyunları hep birlikte inceleyelim.

Oyun dünyasında gerçek hikâyelere dayalı olan yapımların sayısı iki elin parmağını zar zor geçecek derecede az bulunuyor. Call of Duty ile Battlefield gibi tarihsel olayları konu alarak kendi hikâyesini anlatan oyunların sayısı bir hâyli fazla olsa da bu hikâyelerin büyük bir çoğunluğu ise kurgusal bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

Öte yandan, Age of Empires ve Civilization gibi direkt olarak tarihi konu alan birçok örnek de mevcut. Fakat bizler oldukça farklı bir liste ile karşınızdayız. Büyük oranda gerçek hikâyelere dayanan ve oyunun yapısını bu gerçekliğe göre inşa etmiş olan hikâye odaklı yapımlara göz atacağız. O hâlde başlayalım.

Konularını gerçek hikâyelerden almış olan oyunlar:

Gerçek bir isyanı deneyimleyin: 1979 Revolution: Black Friday

1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi'ni konu alan 1979 Revolution: Black Friday, gerçek hikâyelere ve tarihi olaylara dayanan bir oyun. İran kralına karşı yapılan ayaklanmaya şahit olan bir foto muhabiri olarak yer aldığımız 1979 Revolution: Black Friday’de yapacağımız seçimler de oyuna doğrudan etki ediyor.

Devrim hakkındaki gerçek belgelenmiş bilgiler ve belirli tarihsel olayların da yeniden canlandırılması dâhil olmak üzere, oyunun, İran İslam Devrimi'ni fazlasıyla gerçekçi bir şekilde sunmakta olduğunu belirtmek mümkün. Önemli olayları fotoğraflayacağınız ve zaman zaman yapacağınız zorlu seçimler ile birlikte oyunun kaderine yön vereceğiniz bu macera yapımı, tarihsel gerçekçilik açısından oldukça başarılı bir oyun.

Tanıdık isimler: Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed oyunları, kendi kurgularının yanı sıra gerçek olaylara dayanan birçok olay ve tarihsel bilgiler de içeriyor. Ayrıca seri, dünya tarihinde önemli bir yere sahip birçok karaktere de ev sahipliği yapmakta. Örneğin, Assassin’s Creed Odyssey’de denk geldiğimiz ünlü Yunan filozofu Sokrates.

Bu oyunların ana hikâye yapısı kurguya dayalı olsa da oyunun içerisinde gerçek hayata ve daha önce tarihte yaşanmış olaylara bolca atıf bulunuyor. Sene 1775’i konu alan Assassin’s Creed III’ü, Amerikan Devrimi'ni en iyi yansıtan oyun olarak bile kabul edebiliriz. Özgürlük için savaşmaya hazır mısınız?

Gerçek bir İkinci Dünya Savaşı hikâyesi: Brothers in Arms: Road to Hill 30

Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun; 2005 yılında PC, PlayStation 2, Xbox ve Mac OS X için piyasaya sürülen bir birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyordu. Normandiya Çıkarması zamanında geçen yapım, ünlü 101. Hava İndirme Tümeni’nin 502. Piyade Alayı’nın gerçek hikâyesini gözler önüne seriyor.

Brothers in Arms: Road to Hill 30, ilk başlarda sıradan bir İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan birinci şahıs nişancı oyunu olarak gözükse de kendisini türdeşlerinden ayıran benzersiz bir özelliğe sahip. Oyun içerisinde bir çavuş olarak yer alıyor ve daha çok takım tabanlı bir maceraya odaklanıyoruz. Ayrıca, dersine oldukça iyi çalışmış olan Gearbox Software, oynanış elementlerini ve ses efektlerini de oldukça gerçekçi bir şekilde oyun içerisine adapte etmeyi başarmış.

Trajik bir hikâyeden çıkan korku oyunu: Kholat

Dokuz kayakçının Rusya’nın Ural Dağları’nda 2 Şubat 1959 gecesindeki gizemli ölümlerini belirten Dyatlov Geçidi vakasını konu alan Kholat, bu trajik hikâyeye kendi yorumunu katıyor.

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin Boromir’i, Game of Thrones’un Eddard Stark’ı olan ünlü aktör Sean Bean’ın anlatıcılığını üstlendiği Kholat, bilinen bu gerçek olaydan esinlenen korku unsurlarına sahip bir keşif macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Orta Çağ'ı tam anlamıyla yaşamak: Kingdom Come: Deliverance

Oyunun ana karakteri olan Henry, tamamen kurgusal bir karakter olsa da oyunun konusu yaşanmış bir hikâyeye dayanıyor. Kralın öldüğü ve kralın en büyük oğlu olan IV. Wenceslas’ın Bohemya Krallığı’nın yeni kralı olduğu dönemi konu alan yapım, Kral Wenceslas’ın üvey kardeşi Sigismund’un, kralı hapsetmesi ve güçlü ordusuyla ülkeyi işgal ettiği zamanı anlatıyor.

Orta Çağ'ı konu alan bir rol yapma oyunu olan Kingdom Come: Deliverance, oyun içerisinde gerçekten yaşanmış olan olaylara bolca yer veriyor. Ayrıca, başarılı atmosferi ve dünyasıyla da konu aldığı zaman dilmini oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtmayı başaran oyun, realistik bir orta çağ deneyimi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi.

Los Angeles’ta geçen bir dedektiflik macerası: L.A. Noire

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 17 Mayıs 2011’de neredeyse tüm platformlar için piyasaya sürülen L.A. Noire, kurgusal bir yapıya dayanıyor olsa da içerisinde barındırdığı suç vakalarının büyük bir çoğunluğu gerçeklere dayanıyor.

1940’lı yılların Los Angeles’ını konu alan L.A. Noire, İkinci Dünya Savaşı gazisi olan dedektif Cole Phelps’in hikâyesini anlatıyor. Oyun içerisinde, gerçek vakalar da dâhil olmak üzere birden fazla cinayet suç mahallini araştıracak ve gizemleri ortaya çıkaracaksınız.

1908’in gizemini ortaya çıkarın: Secret Files: Tunguska

30 Haziran 1908 günü sabah saatlerinde Sibirya’nın orta kesimlerinde yer alan Podkamennaya Tunguska Irmağı civarlarında oluşan devasa gök patlamasına verilen isim olan Tunguska olayı, Secret Files: Tunguska ile birlikte ‘point & click’ bir macera oyununa kavuşmuş.

Animation Arts tarafından geliştirilen ve 2006’da Microsoft Windows için piyasaya sürülen yapım, ana karakterimizin dünyanın en uzak noktalarından bir tanesi olan Tunguska bölgesine olan yolculuğunu konu alıyor.

Herkesi derinden etkileyebilecek bir hikâye: That Dragon, Cancer

Ölümcül bir kanserle mücadele eden küçük bir çocuk olan Joel Green’in gerçek hayattaki hikâyesini anlatan That Dragon, Cancer, Joel’in ebeveynleri Ryan ve Amy Green’in yanı sıra, aile dostu Josh Larson tarafından geliştirilmiş olan bir oyun.

Duyguları ve gerçekliği sizlere sonuna kadar hissettirecek iki saatlik hikâye odaklı bir yapım olan That Dragon, Cancer, Joel Green’in kansere karşı olan dört yıllık savaşını şiirsel bir stil ile buluşturuyor.

Savaşı bir askerin gözünden değil, sivilin gözünden deneyimleyin: This War of Mine

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın en uzun şehir kuşatmalarından bir tanesi olan 1992 - 1996 Saraybosna Kuşatması’ndan ilham alan This War of Mine, oyunculara, savaş meydanlarını değil; açlığı, sefaleti ve yaşanan vahşeti sunuyor.

Frostpunk serisinin arkasındaki başarılı geliştirici 11 bit studios tarafından geliştirilen ve 14 Kasım 2014’te piyasaya sürülen This War of Mine, savaşın getirdiği zorlukları ve kötü yaşam koşullarını duygusal bir biçimde yüzümüze vuruyor.

Birinci Dünya Savaşından bir hikâye: Valiant Hearts: The Great War

Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2014 yılında piyasaya sürülen Valiant Hearts: The Great War, içerisinde bolca bulmaca barındıran tarihsel bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda; birden fazla oynanabilir karaktere sahip olan oyun, Alman bir askerin, aşkını arayışını konu alıyor.

Kendi özgün sanat tasarımı ve başarılı tarihsel atmosferiyle de dikkatleri üzerine çeken Valiant Hearts, savaş temasından ziyade daha çok duygusal anlatıma odaklanmaya çalışan yapımlardan bir tanesi.