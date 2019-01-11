  • Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 13 Muhteşem Yer

Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız, Dünya Üzerindeki 13 Muhteşem Yer

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Dünyanın bazı yerleri, en iyi görsel tasarımcılarını kıskandıracak kadar güzel doğal harikalara sahip.

“Dünyanın 7 Harikası” deyimi oldukça sık kullanılan, hatta yabancı dillerde de aynı şekilde var olan bir deyim. Yine de dünyada sadece 7 tane harika yok. Birbirinden güzel pek çok yer var.

İrlanda’nın Fil Şekilli Kayalıkları

Türkmenistan’daki Darvaza Gaz Krateri

İzlanda’nın Kristal Mağaraları

Yunanistan’daki Mağara İçi Gölü (Bundan Muğla’da da var. Google: Zeus Mağarası)

Filipinler’deki Bu Çikolata Tepeleri

Çin’in Taş Ormanı

Sahra’nın Gözü

400 Milyon Yıllık Batu Maparaları (Malezya)

Yeni Zelanda’nın Bölünmüş Elma Kayalığı

Lübnan’daki Baatara Şelalesi

Aslında Optik İllüzyon: Sualtı Şelalesi

Meksika’daki Ik Kil Cenote

Pembe Kumlu Kıyılarıyla Komodo Adası: Endonezya

Doğal güzelliklerden ülkemizde de bolca var. Tarihi yapıların sayısı da oldukça fazla. Bu güzelliklerin de farkına varıp, korunması gerekiyor. 
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Kaynak : https://brightside.me/wonder-places/19-places-on-earth-that-look-so-out-of-this-world-its-hard-to-believe-they-really-exist-674360/
Etiketler: dünya, doğa, doğal harikalar
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