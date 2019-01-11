Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 13 Muhteşem Yer

“Dünyanın 7 Harikası” deyimi oldukça sık kullanılan, hatta yabancı dillerde de aynı şekilde var olan bir deyim. Yine de dünyada sadece 7 tane harika yok. Birbirinden güzel pek çok yer var.
İrlanda’nın Fil Şekilli Kayalıkları
Türkmenistan’daki Darvaza Gaz Krateri
İzlanda’nın Kristal Mağaraları
Yunanistan’daki Mağara İçi Gölü (Bundan Muğla’da da var. Google: Zeus Mağarası)
Filipinler’deki Bu Çikolata Tepeleri
Çin’in Taş Ormanı
Sahra’nın Gözü
400 Milyon Yıllık Batu Maparaları (Malezya)
Yeni Zelanda’nın Bölünmüş Elma Kayalığı
Lübnan’daki Baatara Şelalesi
Aslında Optik İllüzyon: Sualtı Şelalesi
Meksika’daki Ik Kil Cenote
Pembe Kumlu Kıyılarıyla Komodo Adası: Endonezya
Doğal güzelliklerden ülkemizde de bolca var. Tarihi yapıların sayısı da oldukça fazla. Bu güzelliklerin de farkına varıp, korunması gerekiyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR