Geriye Doğru Yürümek Hafızanızı Güçlendirebilir mi?

Geriye doğru yürümenin hafıza üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yapıldı.

Yapılan araştırmaya göre, geriye doğru yürüyen insanlar hafıza testinde daha iyi performans gösteriyor. Araştırmacıların insanlar üzerinde yaptığı uygulamalı testler sonucunda geriye doğru yürümenin hafıza üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmacılar, 114 gönüllünün, bir kadının çantasını çaldırdığı bir video izlemelerini istedi ve daha sonra hatırlayabilecekleri bir anket doldurmaları istendi. Video izlendikten sonra gönüllüler iki gruba ayrıldı. Birinci gruptan ileriye veya geriye doğru 10 metre yürümeleri istenirken, ikinci gruba oldukları yerde sabit durmaları söylendi.

Daha sonra testin başında izledikleri video hakkında soruları cevaplayan gönüllüler, ilginç bir sonucun ortaya çıkmasına neden oldu. Anket sonuçlarına göre geriye doğru yürüyen grup üyeleri, ileriye doğru yürüyen ve hiç yürümeyen grup üyelerine göre 2 doğru cevap fazla verdi.

Roehampton Üniversitesi'ndeki uzmanlar, denemenin beş varyasyonunda da benzer sonuçlar elde etti. Araştırma ekibi bu deneyin, zaman ve mekan kavramları arasındaki bağlantının anılarımızı şekillendirmekte ne derece etkili olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Deneyin sonucu çoğu araştırmacıyı şaşırtsa da, neden böyle bir sonucun çıktığı konusunda araştırmalar sürüyor.