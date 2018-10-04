Bilim İnsanları Hafızanızı Güçlendirecek Bir Font Geliştirdi

1957 yılında dizayn edilen ve günümüze kadar ulaşan Helvetica fontunun yerini alması beklenen yepyeni bir font var karşımızda: Sans Forgetica.

Sınavlara hazırlanırken özet çıkarıp yazarak çalışmanızın tavsiye edilmesine iki sebep var: Birincisi, yazarken sizin tekrar okumanızdır. İkincisi ise sizin kendi yazım şeklinizin fotoğrafik hafızanızı tetikleyerek aklınızda daha fazla yer etmesidir.

Bu bağlamda okunan metinlerde kullanılan fontların daha akılda kalıcı olması oldukça önemli. Bilim insanları, okunan metinlerin unutulmaması için özel bir font geliştirdiler. Royal Melbourne Teknoloji İnstütüsü tarafından geliştirilen Sans Forgetica'nın iki ilginç özelliği var: Birincisi hiç alışık olmadığımız biçimde sola yatık olması, diğeri ise harflerin içlerinde devasa delikler olması.

Peki, bu deliklerin sebebi ne?

Deliklerin sebebi metinleri daha zor okumanız ve okuduğunuz metin için daha fazla efor sarf etmenizi sağlayarak, okuduklarınızı beyninizin daha önemli olduğunu düşünmesini sağlamak. 400'ü aşkın öğrenci üzerinde uzun süren araştırmalar sonrasında, bu amaca en uygun fontun 'Sans Forgetica' olduğuna kanaat getirilmiş.

Sans Forgetica şu an itibarı ile indirilebilir durumda. Henüz Türkçe karakterleri desteklemiyor ancak gerçekten işe yarayıp yaramadığını ders çalışırken kullanarak deneyebilirsiniz. İndirme linki için buraya tıklayabilirsiniz.