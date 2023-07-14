Hızlı yemek teslimat şirketi Getir, ilk olarak Türkiye’de kurulmasının ardından ABD, İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi pek çok yerde hizmet vermeye başladı. Ancak yakın zamanda Getir’in özellikle sermaye konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

İlk olarak 2015 yılında hayatımıza giren Getir, pandemiyle birlikte hızlı bir yükseliş yakalamıştı. 2021 itibarıyla yurtdışına da açılan şirket, son zamanlarda zor günler geçiriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene Almanya’daki rakibi Gorillas’ı 1.2 milyar dolara satın alan Getir’in düşüşe geçtiği öğrenildi.

Türkiye’nin bu alandaki ilk girişimlerinden olan Getir’in ardından rekabet iyice yükseldi. Ülkemizde de Trendyol, Yemeksepeti hatta Migros bile hızlı yemek teslimatı konusunda girişimlerde bulundu. Geçtiğimiz ay, Getir’in yurtdışındaki bazı pazarlardan çekildiği haberlerini sizlerle paylaşmıştık. İspanya, Portekiz ve Fransa pazarından çekilen Getir’in yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye dışındaki tüm hizmetlerini sonlandıracağı iddia edildi.

Ayda 100 milyon dolar gideri var!

Fransa ve İspanya pazarlarından çekilen yerli girişim Getir’in son dönemde ekonomik zorluklar çektiği söyleniyor. Özellikle yurtdışı pazarlarında beklediği karşılığı alamayan Getir’in ayda 80-100 milyon dolar arasında değişen giderlerinin olduğu ancak bunları karşılayamadığı öğrenildi.

Yurtdışı pazarlarında stratejik olarak değişime gitmeyi hedefleyen Getir’in, kendi depolarını kapatarak yerel perakendecileri tedarik noktası olarak belirleyeceği söyleniyor. Bu şekilde maliyetler konusunda düşüşe gitmeyi hedefleyen şirketin bu yolu seçmesi maddi bir rahatlama sağlayacak olsa da, bu hamle teslimatlar konusunda işleri daha da zorlaştırabilir.

İspanya, Portekiz ve Fransa’daki faaliyetlerin durmasının ardından Getir’in Hollanda ve İtalya pazarından da çıkacağı iddia edildi.

Öte yandan V-Count kurucusu Demirhan Büyüközcü, bugün Getir ile ilgili başka bir iddia ortaya attı. Büyüközcü’nün söylediğine göre Getir, tüm dış pazarlardan çekilerek yalnızca Türkiye pazarına odaklanacak.

Pandemiyle birlikte hızlı bir ivme yakalayan Getir’in son zamanlarda düşüş yaşadığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki şirketin ilerde ne gibi bir yol izleyeceği şimdilik belirsiz.