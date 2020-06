Ghost of Tsushima'nın Yeni Sinematik Fragmanı Yayınlandı

Sunacağı deneyim fazlasıyla merak edilen Ghost of Tsushima'dan yeni sinematik fragman geldi. Fragman, kahramanımız Jin Sakai'nin samuray geleneklerinden saparak Hayalet olma yolundaki ilerleyişini konu alıyor.

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II'nin ardından PlayStation 4'ün bu yılki dikkat çekici oyunlarından biri olarak gösteriliyor. inFamous serisinin arkasındaki Sucker Punch tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 17 Temmuz tarihinde oyun severlerle buluşacak.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen State of Play'de oynanış videosu yayınlanan Ghost of Tsushima, "A Storm is Coming" başlıklı yeni bir fragmanla karşımıza çıktı. Oyunun yeni sinematik fragmanı oynanış görüntüsü içermese de, samuray onuruna ve oyunun kılıç dövüşüne vurgu yaparak feodal Japonya'dan manzaralar sergiliyor.

Ghost of Tsushima'nın yeni fragmanı, samurayın yoldan çıkışını konu alıyor

Ghost of Tsushima'da hayalet veya samuray olarak oynama seçeneğiniz var. Bu seçenekler oyun içinde istenildiği zaman değiştirilebiliyor ve hikayeyi etkilemese de, oynanışı biraz değiştiriyor. Yayınlanan yeni fragman tam olarak bu noktaya odaklanıyor ve samuray geleneklerinden farklı olarak yeni yöntemlerle savaşmanın gerekliliğini vurguluyor.

Fragmana eşlik eden açıklama bölümünde, "Tsushima yıkımın eşiğinde. Acımasız Moğol istilacıların elinden gelen ezici bir yenilginin ardından, asil samuray Jin Sakai evinden ve halkından geriye kalanları korumak için her şeyini feda etmeli. Tsushima'nın özgürlüğü için destansı bir maceraya başlarken samuray törelerini çiğneyip, görülmemiş yöntemlere başvurup yeni bir yol olarak Hayalet'in yolunu çizmeli." ifadeleri yer alıyor.

Ghost of Tsushima'nın daha erken piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak oyun COVID-19 nedeniyle ertelendi. Sucker Punch oyunun gelişimini geçtiğimiz hafta tamamlandı ve oyuncular artık heyecanla lansman tarihini bekliyor.

Ghost of Tsushima sinematik fragmanı: