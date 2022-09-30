Ghosting'e Maruz Kalanların Psikolojik Durumları Açıklandı

California Politeknik Üniversitesi’ndeki psikoloji uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, Ghosting’e maruz kalan bireylerin bu olayın ardından yaşadıkları psikolojik travmaları gözler önüne seriyor.

Günümüzde pek çok ilişki artık sosyal medya üzerinden başlıyor. Instagram’da hikayelere atılan bir alev ya da limon emojisi ile başlayan bu ilişkilerin bazıları ise başladığı hızla yok oluyor. Aniden biten flörtlerin ve ilişkilerin pek çoğu ise “Ghosting” nedeniyle bitiyor.

Psikoloji alanında uzman araştırmacılar da Ghosting ilişkilere maruz kalan bireylerin nasıl kendilerini toparlayabileceğini ve gelecekte benzer bir durumdan nasıl korunacağını araştırdı. İsterseniz gelin hep birlikte aniden biten bu flörtlerin sonrasında yapılması gerekenlere bir göz atalım.

Öncelikle Ghosting nedir? Örneklerle açıklayalım

Sakin bir cumartesi günü evinizde oturmuş kendinize vakit ayırırken bir anda Instagram ya da Twitter’dan size bir mesaj geliyor. Hiç tanımadığınız bir birey sizinle tanışmak istiyor. “En kötü ne olabilir ki?” diyerek konuşmaya başlıyorsunuz. Saatlerce konuştuktan sonra bu gizemli bireyden yavaş yavaş hoşlanmaya başladığınızı hissediyorsunuz. Sıradan konuşmanız flörte dönüyor ve birbirinize karşı çok ilgili olduğunuzu fark ediyorsunuz.

Geç saatlere kadar konuştuktan sonra telefona kenara koyuyor ve uykuya dalıyorsunuz. Sabah uyandığınızda ona mesaj atmak için telefonu elinize aldığınızda sizi engellediğini görüyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız da kendisine ulaşamıyorsunuz ve kendinize “Acaba benim yüzümden mi engelledi beni?” diye sormaya başlıyorsunuz. İşte tam olarak bu duruma “Ghosting İlişki” deniyor.

Ghosting’e maruz kalan bireyler yeni bir ilişkiden korkuyor

California Politeknik Üniversitesi’ndeki psikoloji uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, Ghosting’e maruz kalan bireylerin bu olay sonrasındaki davranışlarını ve çekincelerini tespit edip bu tür bir ilişkiye maruz kalan bireylerin 4 ortak noktasının keşfedilmesini sağladı. Ghosting’e maruz kalan bireyler, yaşanan durumun ardından 4 ila 6 aylık bir süreçte yeni bir ilişkiye ve hatta flörte bile sıcak bakmıyor. Dahası kendilerine gelen flört teklifleri onlara Ghosting tecrübesini hatırlatıyor ve bireylerin hem ilişkiden hem de toplumdan soyutlanıp asosyal bireyler olmasına neden oluyor.

Ghosting’e maruz kalan bireyler ilk olarak kafa karışıklığı ile karşılaşıyorlar. Flörtlerinin neden bittiğini, sorunun kendilerinde olup olmadığını, yaşadıkları ilişkinin gerçek olup olmadığını, bu flört deneyiminin bir şaka olup olmadığını ve daha birçok şeyi düşünen bireyler, bu yoğun düşünceler arasında gündelik hayattaki işlerine odaklanamıyor.

İkinci adımda ise olanları kabul eden bireyler, Ghosting’e maruz kaldıklarını keşfediyor ve bir önceki adımdaki derin düşüncelerin yerini karşı tarafı suçlayan öfke dolu düşünceler alıyor. Bu adıma geçen bireyler yakın arkadaşlarının ve çevrelerindeki bireylerin ilişkilerinin de potansiyel bir Ghosting olabileceğini düşünüyor ve kimi zaman yakın çevresindeki kişilerle tartışarak yavaş yavaş asosyallik uçurumuna doğru sürükleniyor.

Bu zor ve sancılı sürecin de arından üçüncü adıma geçen “kurbanlar” gelecekte Ghosting ilişkilerden kaçınmak için neredeyse hiçbir ilişkiye olumlu bakmıyor. Bu döneme giren bireyler karşılarına ruh eşleri çıksa bile potansiyel bir Ghosting endişesi ile herkesi düşünmeden reddediyor. Bu durum da onların kendilerini toplumdan soyutlamasına neden oluyor.

Son adımda ise bireyler bu durumun tamamen internet üzerinden tanışanların yaşadığı bir durum olduğunu anlıyor. Bu noktada bireylerin önünde iki seçenek var. İlk seçenekte bireyler internet üzerinden flörtleşmeyi tamamen bırakıyor ve yüz yüze görüşebileceği kişilere yöneliyor. İkinci seçenekte ise bireyler kaderine razı geliyor ve bir daha Ghosting’e maruz kalma riskini göze alarak yeniden internet üzerinden flörtleşmeye başlıyor.

Uzmanlar Ghosting kurbanlarına tavsiyeler verdi

Araştırmayı hazırlayan uzman psikolog Katherine Holmes, Ghosting mağdurlarına bazı tavsiyeler veriyor. Kurbanların bu durumu yaşayan tek birey olmadıklarını fark etmesinin bu durumu atlatmakta önemli bir adım olduğunu belirten Holmes, aynı şekilde bireylerin ilk adımda yaptıkları hatadan kaçınıp kesinlikle kendilerini suçlamaması gerektiğini söylüyor.

Ghosing’e maruz kalan kurbanın tekrardan aynı bireyle temasa geçmeye çalışmaması gerektiğini kesin bir dille belirten psikolog, durumu hızlıca kabullenmeleri gerektiğini ve gerekli durumlarda psikolojik destek almalarını da tavsiye etti.

Eğer daha önce Ghosting’e maruz kaldıysanız şunu unutmayın, bunun sorumlusu siz değilsiniz. İleriki ilişkilerinizde daha temkinli olarak potansiyel bir Ghosting’in önüne geçebilirsiniz.