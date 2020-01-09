Gıda Atıklarını Hidrojen Enerjisine Çeviren Yöntem

Dünyada her yıl milyonlarca ton gıda israf ediliyor. Araştırmalar, iyi ve sağlıklı bir katı atık ekonomisi oluşturmanın ancak kompostlama ile mümkün olduğunu gösteriyor. Peki, bu gıda atıklarını yenilenebilir enerjiye dönüştürebilir miyiz? Yapılan yeni bir çalışmaya göre evet.

ABD’deki Purdue Üniversitesi'nden bir bilim ekibi, gıda atıklarını hidrojen yakıtına dönüştürebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Gıda atıklarından nasıl hidrojen üretileceğini zaten biliyoruz; ancak mevcut çözümler pek de efektif değildi.

Araştırmacılar şimdi, maya kullanarak gıda atıklarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde hidrojene dönüştürmeyi başardı. Hidrojen; su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi farklı hammaddelerden üretilebilen bir yakıt olmamasına rağmen, sürdürülebilir temiz enerji kaynakları arasında yer alıyor.

Atık gıdalar, çok daha verimli ve hızlı bir şekilde hidrojen enerjisine dönüştürülebilecek:

Purdue Üniversitesi fizik profesörü Robert Kramer, süreci basitleştirmek istediklerini söylüyor. Tüm yiyecek atıklarını temiz enerji kaynağına dönüştürmek için basit bir yol yaratmak istediklerini ifade eden Kramer, “Sistemimiz temel olarak bir kullanıcının gıda atıklarını öğütmesine ve yaklaşık 18-24 saat içinde hidrojen üretebilmesine imkan sağlıyor. Bu, günler süren diğer yöntemlere göre çok hızlı” diyor.

Kramer, bu yeni yöntemin gıda atıklarından hidrojen elde etme verimliliğini yüzde 25'e kadar artırabileceğini iddia ediyor. Buldukları çözümde herhangi bir patlama riskinin olmadığına dikkat çeken Kramer, sürecin tamamen güvenli olduğunu taahhüt ediyor.

Hidrojen, şu an için yenilenebilir enerji kaynakları arasında çok da popüler olmasa da, gelecek yıllarda bu durum değişebilir. Zira hidrojen yakıtlara olan ilgi yıldan yıla artıyor. Örneğin; Güney Kore, hidrojen enerjisini teşvik etmek amacıyla dünyanın ilk 'hidrojen temelli şehirlerini' inşa etmeyi planlıyor.