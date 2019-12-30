Güney Kore, Dünyanın İlk Hidrojen Şehirlerini İnşa Edecek

Güney Kore, hidrojen enerjisini teşvik etmek amacıyla dünyanın ilk 'hidrojen temelli şehirlerini' inşa etmeyi planlıyor. Seul hükümeti ayrıca, hidrojen teknolojisinde daha fazla ilerleme kaydetmek için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) odaklı bir şehir tasarlamak istiyor.

Geleceğin temiz enerji sistemlerinde önemli bir paya sahip olması beklenen hidrojen; su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi farklı hammaddelerden üretilebilen bir yakıt olmamasına rağmen sürdürülebilir temiz enerji kaynakları arasında yer alıyor.

Dünyada yenilenebilir enerjilere en fazla yatırım yapan ülkelerin başında gelen Güney Kore, hidrojen enerjisinin endüstride daha fazla kullanılmasını sağlamak adına dünyanın ilk 'hidrojen temelli şehirlerini' inşa etmeyi planlıyor. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ansan, Ulsan, Wanju ve Jeonju'yu 'hidrojen ekonomisine aday şehirler' olarak gösterildi.

Hidrojen ekonomisi için aday şehirler, ikamet ve ulaşım için geleneksel enerji kaynaklarının yerine hidrojen yakıtı kullanacak. Ayrıca bu şehirler, hidrojen enerjisi ile ilgili pek çok projenin merkezi olacak. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki yıl başlaması ve 2022 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Geleneksel hidrojen teknolojisini kullanarak hidrojen şehirleri inşa etmeyi planlayan Güney Kore hükümeti, sahada daha fazla ilerleme için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) uzmanlığına sahip özel bir şehir tasarlayacak. Seul yönetimi, yerel yönetimlerin de desteği ile üç aday şehrin her birine 29 milyar won (25 milyon dolar) yatırım yapılacağını açıkladı.

Aday şehirlerden biri olan Ansan’da, çevre dostu hidrojen yakıtı üretmek için denizlerde oluşan gelgit olayından yararlanan yenilenebilir enerji kaynağı kullanılacak. Ulsan’da ise Nesnelerin İnterneti (IoT) özelliklerine sahip boru hatları inşa edilecek ve birincil enerji kaynağı olarak hidrojen kullanan forkliftler ve gemiler test edilecek. Koreli yetkililer, 2022 yılına kadar tamamlanması planlanan akıllı boru hatlarının inşasına önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.