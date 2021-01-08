Gigabyte Z590 Aorus Xtreme'in Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı Intel 500 serisi Z590 Aorus Xtreme anakartının görüntüleri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen anakart, tasarım anlamında bir önceki nesille benzerlik gösteriyor.

Intel'in yeni 11. Nesil Rocket Lake-S işlemci serisini önümüzdeki günlerde başlayacak CES 2021 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bunun öncesinde ise Gigabyte'ın Rocket Lake-S işlemcileri destekleyecek Z590 Aorus Xtreme anakartının resmi basın görüntüsü olduğu iddia edilen bazı görseller çevrimiçi ortamda sızdırıldı.

Rocket Lake-S, Comet Lake-S ile aynı LGA 1200 soket tasarımını koruyacak ancak Intel yine de Z590 da dahil olmak üzere yeni yonga setleri sunmaya devam edecek. Bu nedenle Gigabyte da dahil olmak üzere anakart üreticileri, Z590'ı temel alan yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Bunlardan biri de Gigabyte'ın yukarıda bahsi geçen anakartı olacak.

Gigabyte Z590 Aorus Xtreme neler sunuyor?

Videocardz'a göre Gigabyte, 500 serisi anakart serisini önümüzdeki hafta duyuracak. Bu da anakartın Intel'in yeni Rocket Lake-S serisi ile aynı zamanda tanıtılabileceğini gösteriyor ancak bazı söylentilere göre yongaların piyasaya sürülmesi önümüzdeki mart ayını bulacak.

Z590 Aorus Xtreme'den de bahsetmek gerekirse bu özel model, Z490 Aorus Xtreme'den farklı olarak 16+1 yerine 20+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor. Ayrıca anakartın WiFi 6E, iki LAN bağlantı noktası (2,5 GbE ve 10 Gbe) ve Thunderbolt 4 dahil olmak üzere güçlü bağlantı seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor.

Yukarıdaki resimden üç adet güçlendirilmiş PCIe x16 yuvası olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte süper hızlı PCIe 4.0 SSD'leri barındırmak için ikisi Gen4 olan üç M.2 yuvası da anakart üzerinde yer alıyor. Ses tarafında ise henüz duyurulmamış Realtek ALC4080 codec bileşenini kullanan ilk anakart olduğu söyleniyor.

Fiyat noktasında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak Z590 Aorus Xtreme'den uygun bir fiyat beklememek gerekiyor. Zira halefi Z490 Aorus Xtreme, ülkemizde 8 bin lira bandından satışa sunuluyor.