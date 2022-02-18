GittiGidiyor, İnternetten En Çok Satılan Ürünleri Açıkladı

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından GittiGidiyor, 2021 yılı satış verilerini açıkladı. Yayımlanan verilerde, kedi-köpek maması ve bebek bezlerinin geçtiğimiz yıl online alışverişte en çok satılan ürünler olduğu görüldü.

Teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının hızla yükselmesi ile birlikte çevrim içi alışveriş platformlarının tüm dünyaya yayıldığı bilinen bir gerçek. Hatta COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması sebebiyle fiziksel alışveriş yerine çevrim içi mecralardan yapılan alışverişlerin daha fazla tercih edilmesinin de bu duruma katkı sağladığını belirtebiliriz.

Peki, geride bıraktığımız 2021 yılında en fazla hangi ürünler çevrim içi olarak satıldı? Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor, geçtiğimiz yıla ait verilerini yayımladı. Yayımlanan verilerde en çok hangi kategoriden hangi ürünlerin satıldığından sitede ne kadar kayıtlı kullanıcı olduğuna kadar birçok bilgi yer aldı.

En çok satılan ürün kedi-köpek maması

20 yıldır hizmet veren dev platform yayımladığı verilerde, 35 milyon kayıtlı kullanıcıya, 120 bin satıcıya ve 25 milyon ürünün kullanıcılara sunulduğunu ifade etti. GittiGidiyor ayrıca toplam sayfa görüntülenme sayısının 7.3 milyara ulaştığını paylaşarak insanların çevrim içi alışveriş sitelerini ne kadar çok kullanmaya başladığını bir kez daha göstermiş oldu.

Bunun yanı sıra saniyede 1 ürünün satıldığı belirtilen platformda, 50 farklı kategoride ürün yer aldığı belirtilirken, geride bıraktığımız 2021 yılında en çok satılan ürünlerin kedi-köpek maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfları olduğu da yayımlanan verilerin arasında yer aldı.

Mobil alışveriş verilerinin de paylaşıldığı açıklamalarda, her 10 alışverişin 7’sinin; yani alışverişlerin %70’inin mobil cihazlardan olduğu ifade edildi. Mobil uygulamanın da 30 milyon kez indirildiğini gösteren veriler, mobilden en çok kedi maması, bebek bezi ve maskenin satıldığını da bizlere gösterdi.

Otomobil, motosiklet ve aksesuar en çok tercih edilen kategori oldu

Bunlara ek olarak 2021’de en çok alışverişin Çarşamba günleri yapıldığı aktarılırken en çok alışverişin ise ‘Kara Cuma’ olarak da bilinen 26 Kasım günü gerçekleştiği ifade edildi. Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar kategorisinin en çok alışveriş yapılan kategori olduğunun aktarıldığı açıklamalarda; bahçe filesi, USB ve Pillerin satışı en çok katlanan ürünler arasında yer aldığı da gösterilmiş oldu.

En çok alışveriş yapılan şehirler sıralamasının zirvesinde ise tahmin edilebileceği gibi büyük şehirler; İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Sepet ortalamalarındaki büyümelere bakıldığında ise Van’ın %65’lik büyüme oranı göstermesi dikkat çekti. Verilerin daha detaylı hâline aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En çok satılan ürünler

Kedi-köpek maması

Bebek Bezi

Cep Telefonu ve Kılıfı

Spor Ayakkabı

Maske

Ekran Koruyucu

Tıraş Makinesi

Televizyon

Su Arıtma Cihazı

Oto Lastik

Mobilden en çok satın alınanlar

Kedi Maması

Bebek Bezi

Maske

Spor Ayakkabı

Oto lastik

En çok aranan kelimeler

Bilgisayar

Cep Telefonu

Çalışma Masası

Televizyon Ünitesi

Şarjlı Matkap

Televizyon

Kulaklık

Spor Ayakkabı

Robot Süpürge

Kamp Sandalyesi

En çok alışveriş yapılan kategoriler

Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar

Yapı Market

Kozmetik ve Kişisel Bakım

Ev, Dekorasyon ve Bahçe

Bilgisayar ve Tablet

En çok alışveriş yapılan şehirler

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Satıcıların en fazla arttığı şehirler

Hakkâri

Gümüşhane

Elazığ

Afyonkarahisar

Çorum

Sepet ortalaması en çok büyüyen şehirler