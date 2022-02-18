GittiGidiyor, İnternetten En Çok Satılan Ürünleri Açıkladı

Teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının hızla yükselmesi ile birlikte çevrim içi alışveriş platformlarının tüm dünyaya yayıldığı bilinen bir gerçek. Hatta COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması sebebiyle fiziksel alışveriş yerine çevrim içi mecralardan yapılan alışverişlerin daha fazla tercih edilmesinin de bu duruma katkı sağladığını belirtebiliriz.
Peki, geride bıraktığımız 2021 yılında en fazla hangi ürünler çevrim içi olarak satıldı? Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor, geçtiğimiz yıla ait verilerini yayımladı. Yayımlanan verilerde en çok hangi kategoriden hangi ürünlerin satıldığından sitede ne kadar kayıtlı kullanıcı olduğuna kadar birçok bilgi yer aldı.
En çok satılan ürün kedi-köpek maması
20 yıldır hizmet veren dev platform yayımladığı verilerde, 35 milyon kayıtlı kullanıcıya, 120 bin satıcıya ve 25 milyon ürünün kullanıcılara sunulduğunu ifade etti. GittiGidiyor ayrıca toplam sayfa görüntülenme sayısının 7.3 milyara ulaştığını paylaşarak insanların çevrim içi alışveriş sitelerini ne kadar çok kullanmaya başladığını bir kez daha göstermiş oldu.
Bunun yanı sıra saniyede 1 ürünün satıldığı belirtilen platformda, 50 farklı kategoride ürün yer aldığı belirtilirken, geride bıraktığımız 2021 yılında en çok satılan ürünlerin kedi-köpek maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfları olduğu da yayımlanan verilerin arasında yer aldı.
Mobil alışveriş verilerinin de paylaşıldığı açıklamalarda, her 10 alışverişin 7’sinin; yani alışverişlerin %70’inin mobil cihazlardan olduğu ifade edildi. Mobil uygulamanın da 30 milyon kez indirildiğini gösteren veriler, mobilden en çok kedi maması, bebek bezi ve maskenin satıldığını da bizlere gösterdi.
Otomobil, motosiklet ve aksesuar en çok tercih edilen kategori oldu
Bunlara ek olarak 2021’de en çok alışverişin Çarşamba günleri yapıldığı aktarılırken en çok alışverişin ise ‘Kara Cuma’ olarak da bilinen 26 Kasım günü gerçekleştiği ifade edildi. Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar kategorisinin en çok alışveriş yapılan kategori olduğunun aktarıldığı açıklamalarda; bahçe filesi, USB ve Pillerin satışı en çok katlanan ürünler arasında yer aldığı da gösterilmiş oldu.
En çok alışveriş yapılan şehirler sıralamasının zirvesinde ise tahmin edilebileceği gibi büyük şehirler; İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Sepet ortalamalarındaki büyümelere bakıldığında ise Van’ın %65’lik büyüme oranı göstermesi dikkat çekti. Verilerin daha detaylı hâline aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En çok satılan ürünler
- Kedi-köpek maması
- Bebek Bezi
- Cep Telefonu ve Kılıfı
- Spor Ayakkabı
- Maske
- Ekran Koruyucu
- Tıraş Makinesi
- Televizyon
- Su Arıtma Cihazı
- Oto Lastik
Mobilden en çok satın alınanlar
- Kedi Maması
- Bebek Bezi
- Maske
- Spor Ayakkabı
- Oto lastik
En çok aranan kelimeler
- Bilgisayar
- Cep Telefonu
- Çalışma Masası
- Televizyon Ünitesi
- Şarjlı Matkap
- Televizyon
- Kulaklık
- Spor Ayakkabı
- Robot Süpürge
- Kamp Sandalyesi
En çok alışveriş yapılan kategoriler
- Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar
- Yapı Market
- Kozmetik ve Kişisel Bakım
- Ev, Dekorasyon ve Bahçe
- Bilgisayar ve Tablet
En çok alışveriş yapılan şehirler
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
Satıcıların en fazla arttığı şehirler
- Hakkâri
- Gümüşhane
- Elazığ
- Afyonkarahisar
- Çorum
Sepet ortalaması en çok büyüyen şehirler
- Van - %65
- Siirt - %48
- Isparta - %48
- Antalya - %47
- Diyarbakır - %47