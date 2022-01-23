Avrupa Birliği Komisyonu, son yıllarda hızla yükselen online alışveriş ile ilgili yeni bir araştırma yayımladı. İncelemeler sonucunda, çevrim içi alışveriş sitelerinde bulunan yorumların 3'te 2'sinin güvenilirliğinin şüpheli olduğu ortaya çıktı.

İnternet kullanımının son yıllarda ciddi derecede yükselmesi çevrim içi alışveriş sitelerinin de popülerliğini artırmıştı. 2020 yılında ortaya çıkan ve insanları evine tıkayan COVID-19 pandemisi de bu tarz sitelerinin kullanımını artırmış, milyonlarca insanın fiziksel olarak alışveriş yapması yerine çevrim içi mecralara yönelmesini sağlamıştı.

Hepimizin bildiği gibi insanlar ilk önce bu sitelerde bulunan yorumları takip ediyor ve buna göre satın alacakları ürünleri veya hizmetleri seçiyordu. Şimdi de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu mecralarda bulunan kullanıcı yorumlarının ‘güvenilirliği’ konusunda yürüttüğü bir çalışmayı tüm dünya ile paylaştı.

Sitelerde bulunan yorumların üçte ikisi güvenilirlik konusunda şüpheli

AB Komisyonu tarafından yürütülen araştırmada, 223 büyük internet sitesinde incelemeler yürütüldü. Bu platformlardaki yanıltıcı yorumları bulmayı amaçlayan komisyon, Avrupa’da çevrim içi mağaza, alışveriş, rezervasyon gibi hizmetler sunan siteler ve arama motorlarında bulunan yorumların yaklaşık üçte ikisinin güvenilirlik konusunda şüphe yarattığını ifade etti.

Ayrıca araştırmada bu platformların yarısından fazlasının, sunulan ürünü veya hizmeti gerçekten kullanmış olan ve güvenilir yorum yapan insanlar konusundaki çabalarının yetersiz olduğu da vurgulandı. Buna ek olarak bu mecraların kullanıcı yorumlarının toplanması ve incelenmesi konusunda gerekli bilgileri sağlamadığının da AB Komisyonu tarafından altı çizildi.

Çevrim içi hizmet veya ürün sunan mecraların, sahte yorumları nasıl önlediği konusunda gerekli bilgileri paylaşmadığı da gelen açıklamalar arasında yer alıyor. Bu durumdan dolayı hangi yorumların gerçek hangi yorumların sahte olduğunun belirlenemediğini de aktaran komisyon, Avrupa’da bulunan internet sitelerinin %55’inin, yani yarısından fazlasının AB tüketici koruma kurallarına uymadığını belirtiyor.