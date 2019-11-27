Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Gizli Numara Açma, Kapatma

Arayan kişinin kimliğine dair herhangi bir ipucu vermeyen gizli numara yöntemiyle nasıl arama yapılır yada bu aramalar nasıl engellenir, bunu inceledik.

Gizli numara yöntemi ile arama yapmak, bazı insanlar için bir güvenlik önlemi, bazı insanlar için ise tam bir tehdit olarak görülüyor. Bir kişiyi numaranızı gizleyerek ararsanız, aradığınız kişi sizin kim olduğunuza dair herhangi bir iz göremiyor, hatta hiçbir şekilde bunu öğrenemiyor. Bu iyi bir yöntem gibi görünse de, sizi de biri gizli numara yöntemi ile aradığı zaman, siz de bu bilinmezlik içinde kalıyorsunuz.

Günümüzde artık numara engelleme gibi pek çok seçenek olsa da yine de can sıkıcı bir durumun nereden çıkacağını bilemezsiniz. Gizli numara yöntemiyle arayan kişinin tarafından düşünecek olursak, telefon numaranızın çok da tanımadığınız insanların eline düşmesini istemezsiniz. Eğer gizli numaraların sizi aramalarını istemiyorsanız, bunu kolayca engelleyebilirsiniz.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi GSM operatörleri, kullanıcılara bu hakkı ücretsiz olarak sunuyor. Mobil uygulama mağazalarında bu engelleme işlemini yapacağını iddia eden mobil uygulamalar olsa da onlar yalnızca görünen numaralar üzerinden işlem yapabilirler. Gizli numara yöntemi ile arama yapmak ya da gizli numaraları engellemek GSM operatörünüzün yapabileceği bir işlem ve bunun için pek çok basit yol var.

Vodafone gizli numara açma, kapatma ve engelleme işlemleri:

Vodafone gizli numaradan arama yapma işlemleri:

Eğer tam olarak tanımadığınız bir kişiyle ya da bir yerle telefon görüşmesi yapacaksanız, numaranızı gizlemek istemeniz en doğal hakkınız. Bunun için iki tane seçeceğiniz var. Bir tanesi arama ekranı üzerinden numaranızı gizlemek, bir tanesi ise telefonunuzun Ayarlar bölümünden numaranızı gizlemek.

Vodafone da diğer operatör gibi abonelerine bu imkanı sunuyor. Yapacağınız birkaç küçük işlemle, kişisel güvenliğinizi koruyarak dilediğiniz görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, arama ekranı üzerinden numaranızı gizlerseniz, bu tek sefere mahsus bir numara gizleme olacaktır.

Arama ekranı üzerinden numaranızı gizlemek için;

Telefonunuzun arama ekranına girin.

Arama ekranına #31# simgelerini tuşlayın.

Bu simgelerin ardından aramak istediğiniz telefon numarasını girin.

Aramayı gerçekleştirin.

Android telefonlarınızda numara gizlemek için;

Telefonunuzun “Arama” bölümüne girin.

“Seçenekler” kısmına girin.

“Arama Ayarları” na girin.

“Ek Ayarlar” a girin.

“Arayan Kimliği” bölümüne girin.

“Numarayı Gizle” seçeneğini işaretleyin.

iOS telefonlarınızda numara gizlemek için;

“Ayarlar” menüsüne girin.

“Telefon” bölümüne girin.

“Aramalar” a girin.

“Numaramı Göster” seçeneğini kapatın.

Eğer aradığınız numaranın sahibi hattını gizli numara yöntemiyle aramaya karşı kapatmadıysa, telefon numaranız görünmeden istediğiniz görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone gizli numara çağrılarını engelleme ya da kabul etme:

Eğer bir Vodafone abonesiyseniz size gelen gizli numara yöntemiyle yapılan aramaları kolayca engelleyebilirsiniz. Vodafone bunun için abonelerine farklı yollar sunuyor. Online Self Servis hizmeti üzerinden de gerçekleştirebileceğiniz bu hizmeti, hızlı bir SMS göndererek de çözebilirsiniz.

Telefonunuzun “Mesajlar” bölümüne girin.

“Yeni Mesaj” ekranını açın.

Metin bölümüne “GIZLI AC” yazın.

Göndereceğiniz numara bölümüne “7046” numarasını girin.

Mesajı gönderin.

Bu mesajın ardından telefon numaralarınız gizli numara aramalarına kapanacaktır. Bu hizmeti iptal etmek isterseniz, aynı mesajı aynı şekilde göndermeniz yeterli olacaktır.

Turkcell gizli numara açma, kapatma ve engelleme işlemleri:

Turkcell gizli numaradan arama yapma işlemleri:

Tüm GSM operatörleri gibi Turkcell de abonelerine numara gizliliği konusunda yardımcı oluyor. Turkcell aboneleri de güvenmedikleri bir kişiyle veya başka bir yerle telefon görüşmesi yapmadan önce numaralarını gizleyerek, daha sonra yaşanabilecek istenmeyen durumlardan kaçınabilirler. Burada da karşınıza iki seçenek çıkıyor. Arama ekranı üzerinden ya da telefonunuzun Ayarlar bölümünden telefon numaranızı gizleyebilirsiniz. Unutmayın, arama ekranı üzerinden numaranızı gizlerseniz, bu tek sefere mahsus bir numara gizleme olacaktır.

Arama ekranı üzerinden numaranızı gizlemek için;

Telefonunuzun arama ekranına giriş yapın.

Arama ekranına #31# simgelerini tuşlayın.

Bu simgelerin ardından aramak istediğiniz telefon numarasını tuşlayın.

Aramayı gerçekleştirin.

Android telefonlarınızda numara gizlemek için;

Telefonunuzun “Arama” bölümüne giriş yapın.

“Seçenekler” kısmına girin.

“Arama Ayarları” na girin.

“Ek Ayarlar” a girin.

“Arayan Kimliği” bölümüne girin.

“Numarayı Gizle” seçeneğini işaretleyerek bu ayarı değiştirin.

iOS telefonlarınızda numara gizlemek için;

“Ayarlar” menüsüne girin.

“Telefon” bölümüne girin.

“Aramalar” a girin.

“Numaramı Göster” seçeneği açık durumdaysa kapatın.

Elbette burada da durum aynı. Aradığınız abone, telefon numarasını gizli numara yöntemiyle aramalara kapattıysa, bu görüşmeyi gerçekleştiremezsiniz.

Turkcell gizli numara çağrılarını engelleme ya da kabul etme:

Turkcell, aboneleri için can sıkıcı gizli numara aramalarını engelleme imkanı sunuyor. Hiç beklemediğiniz bir anda gelen, rahatsız edici ve tehditkar olabilecek gizli numara aramalarını engellemek istiyorsanız, yapacağınız küçük bir işlem var. Turkcell ayrıca diğer GSM operatörlerinden farklı olarak, telefon numaranızı gizli numara aramalarına kapattığınız zaman, sizi arayan gizli numara sahibine bir uyarı mesajı dinletiyor ve eğer numarasını gizlemezse, size ulaşabileceğini açıklıyor.

Telefonunuzun “Arama” bölümüne girin.

Arama ekranına *253# simgelerini tuşlayın.

Aramayı gerçekleştirin.

Bu aramayı gerçekleştirdiğiniz zaman hattınız artık gizli numara aramalarına kapalı olacaktır. Bu hizmeti kapatmak isterseniz, aynı işlemi tekrar yapmanız yeterli.

Türk Telekom gizli numara açma, kapatma ve engelleme işlemleri:

Türk Telekom gizli numaradan arama yapma işlemleri:

Gizli numara ile arama gerçekleştirmek isteyen aboneleri için Türk Telekom da böyle bir hizmet sağlıyor. Arama güvenliğinizi en üst noktada tutmak isteyen bir Türk Telekom abonesiyseniz, siz de numaranızı gizleyerek arama gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için de iki seçeneğiniz bulunuyor. Arama ekranı üzerinden ya da telefonunuzun Ayarlar bölümünden numaranızı gizleyebilirsiniz.

Unutulmaması gereken nokta, aradığınız numaranın hattını gizli numara yöntemiyle aramalara kapatmamış olması. Eğer gizli numara aramalarını engellemiş olan bir telefon numarası sahibini arıyorsanız, arama başarısız olacaktır. Ayrıca unutmayın, arama ekranı üzerinden numaranızı gizlerseniz, bu tek sefere mahsus bir numara gizleme olacaktır.

Arama ekranı üzerinden numaranızı gizlemek için;

Telefonunuzun arama ekranına giriş yapın.

Arama ekranına #31# simgelerini tuşlayın.

Bu simgelerin ardından aramak istediğiniz numarayı tuşlayın.

Aramayı gerçekleştirin.

Android telefonlarınızda numara gizlemek için;

Telefonunuzun “Arama” bölümüne giriş yapın.

“Seçenekler” bölümüne girin.

“Arama Ayarları” na girin.

“Ek Ayarlar” a girin.

“Arayan Kimliği” kısmına girin.

“Numarayı Gizle” seçeneğini işaretleyerek bu ayarı değiştirin.

iOS telefonlarınızda numara gizlemek için;

“Ayarlar” menüsüne girin.

“Telefon” kısmına girin.

“Aramalar” bölümüne girin.

“Numaramı Göster” seçeneği eğer açıksa kapatın.

Türk Telekom gizli numara çağrılarını engelleme ya da kabul etme:

Türk Telekom da diğer GSM operatörleri gibi abonelerinin özel hayatına saygı duyuyor ve gizli numara yöntemiyle aranmak istemeyen kullanıcılarına bu hizmeti sağlıyor. Bu hizmeti kullanarak can sıkıcı gizli numara aramalarını engelleyebilirsiniz.

Cep telefonunuzun “Arama” bölümüne girin.

Gördüğünüz arama ekranına *253# simgelerini tuşlayın.

Aramayı gerçekleştirin.

Bu arama sonrası hattınız gizli numara aramalarına tamamen kapalı olacaktır. Bu işlemi ilk yaptığınız zaman telefon numaranız gizli numara aramalarına kapatılacaktır, eğer bu işlemi tekrar yaparsanız da gizli numara aramalarına hattınızı tekrar açmış olacaksınız. Yani kontrol sizin elinizde.

Gizli numara yöntemiyle arama yapmak özellikle cep telefonları ilk yaygınlaştığı dönemde son derece yaygındı fakat günümüzde artık sosyal medya ve internetin gelişmesi sonucu buna pek ihtiyaç kalmadı. Yine de eğer rahatsız edici aramalar almak istemiyorsanız ya da aradığınız kişinin sizin telefon numaranızı görmesini istemiyorsanız, anlattığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz.