Telefonunuzla arama yapamıyor musunuz? Ekranda sadece “Çağrı Sonlandırıldı” hatası mı çıkıyor? Bu yazımızda, hem Android hem de iPhone kullanıcıları için bu sorunun nedenlerini ve çözümlerini adım adım anlatıyoruz.

Telefonlar günümüzde insanların iletişimi konusunda büyük önem taşıdığı için arama yapma sorunu ciddi anlamda sinir bozucu olabiliyor. Peki “telefonda arama yapamama”, “Çağrı sonlandırıldı” gibi sorunlar neden ortaya çıkıyor? Bu sorunların çözümleri neler?

Aradığınız yanıtları bu içeriğimizde veriyoruz. Telefonlarda hangi nedenlerden dolayı arama yapılamadığını ve bu sorunu nasıl çözebileceğinizi farklı yöntemlerle adım adım anlattık. Aşağıdan tüm çözüm yöntemlerini görebilirsiniz.

“Arama yapamama”, “Çağrı sonlandırıldı” hatası nedir? Neden oluşur?

Çağrı sonlandırıldı hatası, kullanıcıların telefonları üzerinden başkalarıyla görüşmeler gerçekleştirememesi anlamına geliyor. Yani bu sorunu yaşadığınızda başkasını arayamıyorsunuz ve onunla konuşamıyorsunuz. Hâliyle de bu durum, özellikle de acil bir durum varsa insanı çileden çıkartabiliyor.

Çağrı sonlandırıldı hatasının nedenleri

SIM kartta sorun

Operatör kaynaklı sorunlar

Uçak modunun açık kalması

Faturanın ödenmemesi

Yazılım hataları

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere bu sorun birçok farklı nedenden dolayı oluşabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü arama yapamama hatasının kolayca uygulayabileceğiniz birden fazla çözümü bulunuyor.

“Arama yapamama”, “Çağrı sonlandırıldı” hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: SIM kartını takıp çıkarın, başka telefonlarda deneyin.

SIM kartını takıp çıkarın, başka telefonlarda deneyin. Yöntem #2 : Operatörünüzde sorun olup olmadığını kontrol edin.

: Operatörünüzde sorun olup olmadığını kontrol edin. Yöntem #3: Faturanızı ödediğinizden emin olun.

Faturanızı ödediğinizden emin olun. Yöntem #4: Uçak modunu kapattığınızdan emin olun.

Uçak modunu kapattığınızdan emin olun. Yöntem #5: Güncellemeleri yapın.

Güncellemeleri yapın. Yöntem #6: Ağ ayarlarını sıfırlayın

SIM kartı takıp çıkarın, başka telefonlarda deneyin

Arama yapamamanızın arkasındaki neden SIM kartınızda yaşanan bir sorun olabilir. SIM kartın düzgün takılmaması veya telefonunuzdaki bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden SIM kartınızı çıkartıp düzgün bir şekilde yeniden takmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca SIM kartı başka bir telefonda deneyerek sorunun sizin cihazınıza özel olup olmadığını da anlayabilirsiniz.

Operatörünüzde sorun olup olmadığını kontrol edin

Çağrıların sonlandırılması, arama yapılamaması gibi hatalar sizden kaynaklı olmayabilir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmeksizin Direkt olarak kullandığınız operatörün hizmetlerinde bir problem olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kapsama alanında olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Dışındaysanız telefonunuz çekmediği için arama yapamazsınız.

Faturanızı ödediğinizden emin olun

En yaygın neden bu diyebiliriz. Faturaları ödenmediğinde operatörünüz aramalarınıza kısıtlamalar getirebiliyor ve arama yapamıyorsunuz. Eğer ödemediğiniz, çok geciken bir faturanız varsa onu hemen ödeyin. Sonrasında muhtemelen sorunsuz şekilde arama yapmaya devam edebileceksiniz.

Uçak modunu kapattığınızdan emin olun

Gözden kaçabilen nedenlerden biri uçak modu. Uçak modu açıkken hücresel ve Wi-Fi bağlantıları otomatik olarak kesildiği için arama yapamıyorsunuz. Bu yüzden telefonunuzun uçak modunun kapalı olduğundan emin olun. Android’den üstteki bildirim çubuğu üzerinden, iOS’te ise sağ üstten denetim merkezinden uçak modunun açıp olup olmadığını görebilirsiniz.

Güncelleme varsa yapın

Çok nadir olsa da güncelleme kaynaklı arama yapamama sorunuyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden cihazınızın yazılım güncellemelerinin tamamen yapıldığını kontrol edin. Aynı zamanda operatör güncellemesi olup olmadığına da ayarlarda göz atabilirsiniz.

Ağ ayarlarını sıfırlayın

Arama yapamamanın arkasında ağ ayarlarıyla alakalı da bir problem olabilir. Bu yüzden ağ ayarlarını sıfırlamak, sorunsuz aramalar yapmanıza yardımcı olabilecek bir yöntemdir. Aşağıdan nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

iPhone’larda ağ ayarları nasıl sıfırlanır?

Adım #1 : Ayarlar’ı açın.

: Ayarlar’ı açın. Adım #2: Genel sayfasına girin.

Genel sayfasına girin. Adım #3 : iPhone’u Aktar veya Sıfırla bölümüne basın.

: iPhone’u Aktar veya Sıfırla bölümüne basın. Adım #4: Ağ Ayarları’nı Sıfırla’ya dokunun.

Android’de ağ ayarları nasıl sıfırlanır?

Adım #1 : Ayarlar’ı açın.

: Ayarlar’ı açın. Adım #2: Ağ ve İnternet’e girin

Ağ ve İnternet’e girin Adım #3: Durum sekmesinin en altında yer alan Ağ ayarlarını sıfırla bölümüne basın.

“Telefon arama yapmıyor”, “Çağrı sonlandırıldı” gibi hatalar için uygulayabileceğiniz çözümleri sizler için derledik. Sizin de aklınıza gelen başka çözüm yöntemleri varsa aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşıp daha fazla insana yardımcı olabilirsiniz.