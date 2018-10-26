Gmail'de Bulunan Aktif Hesap Sayısı 1,5 Milyarı Aştı

Günümüzün en popüler e-posta servisi Gmail'in aktif hesap ve kullanıcı sayısına dair detaylar ortaya çıktı.

Gmail, şu an bu yazıyı okuyan her 10 kişiden muhtemelen 9'una hizmet veren bir e-posta servisi. Google'a ait sistem pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki Android telefonlarda gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için de buna muhtaçsınız. Muhtemelen bundan da kaynaklanan bir durumdan olacak, Gmail son zamanlarda hızla büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Günlük anlamda herkesin hayatının bir parçası olmayı da başarmış durumda.

Bahsettiğimiz gibi, Gmail oldukça büyük. Bu pek yeni de sayılmaz. Google, bundan üç yıl önce servisin aktif kullanıcı sayısının bir milyarı geçtiğini açıklamıştı. Bu yükselişe hızlı devam etmiş olacak ki, üç senelik süreçte Gmail'in kullanıcı sayısı %50 artmış. Bu rakamı kaba bir tabirle ifade etmemiz gerekirse, şu an dünyada bulunan her beş kişiden birinin Gmail'de aktif hesabı olduğu anlamına geliyor.

Aktif hesabın bulunması, kullanıcı sayısını aslında pek ifade etmiyor. Gmail'de bulunan her bir hesap, aktif bir kullanıcı olarak sayılmakta. Bu yüzden bu sayıyı kullanıcı sayısından ziyade, olan hesap sayısı olarak görmekte fayda var. Pek çok kişinin unutup yeniden açtığı ya da başka amaçlarla kullandığı iki, üç veya daha fazla hesabı olduğunu bilmek gerekiyor. Yine de rakamlar oldukça etkileyici. Bu da Gmail'in günümüzde en aktif olarak kullanılan e-posta servisi olduğunu açıklamaya yetiyor. Konuyla alakalı Gmail'in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet'i de aşağıya bıraktık.

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