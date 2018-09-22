Gmail’deki Veriler, Uygulama Geliştiricileriyle Paylaşılıyor

Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte mail sistemleri hayatımızda önemli bir yer edindi. Ancak bunlardan bir tanesinde bariz bir şekilde verileriniz diğer uygulama geliştiricileriyle paylaşılıyor.

Google bizlere sunduğu pek çok hizmet ile hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Gmail ise bu uygulamalar arasında ve pek çoğumuz bu mail platformunu gerek iş gerekse özel yaşamımız için kullanıyoruz. Ancak son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz özel verileri paylaşma sorunu bu platformda da mevcut.

Google, Amerikalı senatörlere yazdığı mektubunda, Gmail’deki verileri diğer uygulama geliştiricileri ile paylaşmakta haklı olduğunu savundu. Dünya çapında 1,4 milyar insanın kullandığı Gmail platformunun verileri, eklenti geliştiren yazılımcılar tarafından erişilebilir durumda.

Geçtiğimiz Perşembe günü kamuya açıklanan mektupta Google, şeffaf olduklarını ve izin aldıkları takdirde Gmail’deki içerikleri üçüncü kişiler ile paylaşmaya devam edeceklerini öne sürdü. Ancak Google’ın iddiasına göre bu kullanıcılara fayda sağlıyor çünkü bu sayede kötü niyetli uygulamalar tespit ediliyor ve kişinin güvenliği sağlanıyor. Ancak Google, mektubunda kaç şirketin kötü niyetli olarak saptandığına dair bir detaya yer vermedi.