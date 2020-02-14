Türk Gezginleri Bir Araya Getirecek GÖÇEBE, 17-18 Şubat'ta

Yıldız Teknik Üniversitesi Gezi ve Kampçılık (YTÜGEKA) tarafından düzenlenen GÖÇEBE etkinliği, genel olarak katılımcıları yola çıkarıp harekete geçirecek bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden önemli Türk gezginlerin konuşmalar gerçekleştireceği etkinlik, katılımcıların içindeki maceraperesti ortaya çıkarmayı hedefliyor.
17-18 Şubat tarihlerinde 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilecek olan GÖÇEBE etkinliğinde Türk gezginlerin yol çıkış maceralarını, unutulmaz anılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını bizzat onlardan dinleme fırsatı yakalayacaksınız. Bu nedenle etkinliğin özellikle gezgin olmayı düşünenleri yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.
Etkinlik boyunca heyecanı en üst seviyede tutmak için çeşitli çekilişler düzenlenecek ve katılımcılara birbirinden değerli hediyeler sunulacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için ytugeka.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Çekilişlerde verilecek hediyeler şu şekilde:
- Uçak bileti
- Uluslararası Gençlik Kampı
- Gezginfest Bileti
- Dil Okulu Eğitimi
- Kamp tencere seti
- Uyku Tulumu
- Çadır
- Çanta
- Termos
- Bileklik
Çekilişlere katılabilmek için gerekli şartlar ise şu şekilde:
- Çekilişe katılabilmek için, oturumlara kayıt yaptırmanız, katılım sağlamanız ve üye olmanız gerekiyor.
- Etkinliğe katılım kulüp üyeliği gerektirmese de çekilişlere yalnızca üyeler katılabilir.
- Çekilişler oturumların başından itibaren çeşitli zamanlarda yapılacak.
- Birden fazla bilet ile giriş yapanlar çekilişlerde çıksalar dahi haklarını kaybetmiş sayılacaklar.