Türk Gezginleri Bir Araya Getirecek GÖÇEBE, 17-18 Şubat'ta

Türk gezginleri bir araya getirerek yol anılarını ve farklı tecrübeleri katılımcılara sunacak olan GÖÇEBE etkinliği, 17-18 Şubat'ta gerçekleşecek. İki günlük etkinlik, 3 ayrı oturum olarak düzenlenecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gezi ve Kampçılık (YTÜGEKA) tarafından düzenlenen GÖÇEBE etkinliği, genel olarak katılımcıları yola çıkarıp harekete geçirecek bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden önemli Türk gezginlerin konuşmalar gerçekleştireceği etkinlik, katılımcıların içindeki maceraperesti ortaya çıkarmayı hedefliyor.

17-18 Şubat tarihlerinde 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilecek olan GÖÇEBE etkinliğinde Türk gezginlerin yol çıkış maceralarını, unutulmaz anılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını bizzat onlardan dinleme fırsatı yakalayacaksınız. Bu nedenle etkinliğin özellikle gezgin olmayı düşünenleri yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.

Etkinlik boyunca heyecanı en üst seviyede tutmak için çeşitli çekilişler düzenlenecek ve katılımcılara birbirinden değerli hediyeler sunulacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için ytugeka.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Çekilişlerde verilecek hediyeler şu şekilde:

Uçak bileti

Uluslararası Gençlik Kampı

Gezginfest Bileti

Dil Okulu Eğitimi

Kamp tencere seti

Uyku Tulumu

Çadır

Çanta

Termos

Bileklik

Çekilişlere katılabilmek için gerekli şartlar ise şu şekilde: