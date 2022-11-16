Bir kitap yayıncısı, God of War: Ragnarök'ün çıkışının şerefine oyundan esinlenilen bir yemek kitabı piyasaya sürdü. Kitap, God of War evreninden lezzetler taşırken, birçok daha önce görülmemiş çizimi ve hikâyeyi içerisinde bulunduruyor.

Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan God of War: Ragnarök nihayet geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Kratos ve Atreus’un dokuz diyardaki heyecanlı maceralarını anlatan mitolojik yapım, hem eleştirmenler hem de oyunseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Şimdi ise oyununun çıkışının şerefine yeni ve oldukça ilginç bir ürün piyasaya sürüldü. ABD merkezli kitap yayıncısı Insight Editions, oyundan esinlenilen bir yemek kitabı piyasaya sürdü. Yemekler her ne kadar oyunda çok öne çıkan bir detay olmasa da hayranlar, bu resmi kitapla oyunun evrenini çok daha farklı bir şekilde deneyimleyebilecek.

Kitap, dokuz diyarın lezzetlerini ve God of War evreninden birçok hikâyeyi içeriyor

39.99 dolarlık bir fiyata sahip olan yemek kitabı, oyunseverlerin dokuz diyardaki en iyi lezzetleri tatmasını sağlamayı amaçlıyor. Oyunda da karşımıza çıkan savaş tanrısı Tyr’ın bakış açısından yazılan kitap, 60’dan fazla yemek tarifinin yanı sıra ikonik karakterlerin daha önce görülmemiş çizimlerini ve God of War evreninden eşsiz hikayeleri içeriyor.

Basit atıştırmalıklardan zor yemeklere kadar birçok farklı şeye yer veren ürünün; ayrıntılı anlatımıyla tüm seviyelerdeki şeflere yardımcı olacağı,hatta oyunda gördüğümüz Kratos’un ünlü mantarlı yemeğini de içerdiği aktarılıyor. Yani anlayacağınız İskandinav topraklarından ilham alan kitap, God of War: Ragnarök oyuncularının evreni çok daha farklı bir şekilde deneyimlemesine olanak tanıyor.

9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation kullanıcıları için piyasaya sürülen yeni God of War oyunu, ülkemizde 799 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. God of War: Ragnarök ve serinin bir önceki oyunu arasında yaptığımız grakfik karşılaştırması için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.