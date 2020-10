God of War'un Yönetmeni, Yeni Oyun İddialarını Yalanladı

God of War oyununun yönetmeni Cory Barlog, Twitter profilindeki değişikliklerin yeni oyunun işareti olarak yorumlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Barlog, profilinde yaptığı değişikliklerin yeni bir oyunu işaret ettiği yorumlarını yalanladı.

Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından bir tanesi olan God of War'un yönetmeni Cory Barlog, Twitter hesabında yaptığı değişiklikleri yeni oyun müjdesi olarak yorumlayanları üzecek bir açıklama yaptı. Barlog, bu değişikliklerin yeni oyunla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce Cory Barlog'un God of Ragnarok oyununu çıtlattığını fark eden hayranlar, PlayStation 5 etkinliğinde resmi duyurunun gelmesinin ardından Barlog'un hesabını resmen gözlem altına aldı. Barlog'un Twitter profilinin arka planını uzay temalı bir görselle değiştirmesi ve profil fotoğrafına da uydu koyması hayranları heyecanlandırmıştı.

Cory Barlog, yeni oyun iddialarını yalanladı

Barlog'un Twitter hesabında yaptığı bu değişiklikler sonrası bazı hayranlar, bunun yeni bir projeye dair bir ipucu olduğunu söyledi. Bazıları bunun yeni bir oyuna işaret ettiğini düşünürken bazıları da God of War Ragnarok'a dair gizli bir ipucu olduğunu iddia etti. Ancak Barlog, bu iddialar daha da alevlenmeden ateşi söndürdü.

Tabii Barlog'un yeni oyun iddialarını ve teorilerini yalanlaması başka teorilerin ortaya atılmasının da önünü kesmedi. Gamerant'ta yer alan bir habere göre Cory Barlog'un hesabında yaptığı bu değişiklikler, yeni oyunla ilgili bilgiler gelmeye başladıkça hayranlar tarafından anlaşılabilecek referanslar içeriyor olabiliyor.

Şu an için hayranların bu konuda bildiği tek şey yeni God of War oyununun PlayStation 5 ve muhtemelen PlayStation 4 için çıkmayı hedeflediği. Yukarıda oyundan God of War Ragnarok olarak bahsetsek de oyunun adı da henüz belli değil. Yayınlanan tanıtım videosunda sadece "Ragnarok is Coming" (Ragnarok geliyor) ifadesi yer alıyordu. Yeni oyunla ilgili en muhtemel tahmin ise Thor ve Kratos'u odak noktasına alacağı yönünde.