Gelecek yıl seyirciler ile buluşacak Godzilla vs Kong filminden kısa bir video paylaşıldı. Sızıntı video, iki canavarı da savaşa hazır halde gösteriyor.

Godzilla vs Kong, tartışmasız bir şekilde 2021’in en fazla merak edilen aksiyon filmleri arasında yer alıyor ve şimdi bu iki fantastik sinema efsanesini bir araya getirecek filmden kısa da olsa bir görüntü paylaşılmış durumda.

Godzilla vs Kong, temelde 2019’da vizyona giren Godzilla: King of the Monsters ve 2017’de vizyona giren Kong: Skull Island’in bir devam filmi. Ancak film için henüz resmi bir tanıtım videosu ya da fragman paylaşılmış değil. Bu nedenle film de Godzilla’nın ya da King Kong’un nasıl bir görünüme sahip olacağını hala bilmiyoruz.

Godzilla ile King Kong'un nasıl karşı karşıya geleceği hala büyük bir sır

Videoda gerçek bir fantastik canavar olan Godzilla’yı denizin altında hedefine kitlenmiş bir şekilde ilerlerken görüyoruz. King Kong ise Godzilla karşısına çıkmışçasına kükrerken görülüyor. Video bu iki görüntüden ibaret olduğundan şu an için film hakkında yeni bir bilgi öğrenmiş değiliz.

Warner Bros., kısa süre önce gerçekleştirdiği duyuru ile 2021 yılında Godzilla vs Kong dahil vizyona girecek tüm filmlerinin beyaz perde ile aynı anda HBO Max’te da gösterime gireceğini açıklamıştı. Sinema salonlarının pandemi nedeniyle insanların uğrak noktalarından biri olmadığını düşünürsek pek de yanlış bir hamle sayılmaz.

Warner Bros.’un açıklamasına göre Godzilla vs Kong, 21 Mayıs itibarıyla hem sinema salonlarında hem de HBO Max’te izlenebilecek. Ancak HBO Max abonelerinin filmi izlemek için 1 aylık bir süresi olacağını belirtelim. Bu arada; Godzilla vs Kong’da iki devasa canavarın yanı sıra Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve Brian Tyree Henry gibi isimleri de izleyeceğiz.