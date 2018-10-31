Yerli ‘Orkhon: The Last Soul’ Oyunundan İlk Detaylar Geldi

Yerli bağımsız oyun geliştiricisi RTR Games tarafından yapılan, son 3 yıldır çalışmaları devam eden Orkhon: The Last Soul’dan ilk detaylar geldi. Oyunun M.S. 700’lü yıllarda geçeceği, Orta Asya’da hüküm sürmüş Göktürk Devleti’ni konu alacağı söyleniyor. Açık dünya olacak yapım hakkındaki diğer detaylara değiniyoruz.

Bağımsız oyunlar dünyası, pek çok geliştiricinin özgün fikirleriyle sürekli gündeme geliyor. Ana akım oyunlardaki tekdüzeliğin esir alamadığı bağımsız oyunlar arasında, yerli yapımlar da bulunuyor. Bu yerli yapımlardan bir kısmının üreticisi ve yayıncısı olan RTR Games, yeni aksiyon oyunu Orkhon: The Last Soul üzerinde son 3 yıldan beri çalışmalar yürütüyor.

Oyun dünyası fanatikleri, Mount and Blade efsanesini yakından bileceklerdir. Benzer bir tarza sahip olması beklenen Orkhon, açık dünyanın nimetlerini sunacak. Oyuncular kılıç ve kalkanlarını kuşanıp, Göktürk döneminde insanların yoğunlukta olduğu Orkun Vadisi haritası üzerinde hünerlerini sergileyecekler.

M.S. 700’lü yılların teknolojileriyle üretilen silahların bulunacağı oyunda, göçebe yaşamın her türlü materyaliyle karşılaşmak mümkün. Bunlardan en dikkat çekeniyse, muhtemelen oyuncuların kuracakları topluluklarla bir arada yaşayacakları çadırlar olacak. Bildiğiniz üzere bu çadırlar (yurtlar), Orta Asya’da hüküm süren göçebe Türk devletlerinin yaşamı için oldukça önemliydiler. Ayrıca atlar, yine en büyük akıcılık unsuru olarak karşımıza çıkacaklar.

Dönemin ve bölgenin coğrafyasını, bozkırları olabildiğince gerçekçi yansıtmaya çalışan RTR Games’in hangi platformları hedeflediği henüz bilinmiyor. Yayınlanmış ekran görüntülerine bakılırsa, Orkhun: The Last Soul PC platformunda oyuncularla bulaşacak.

Türkiye ve diğer Türkçe dilinin hakim olduğu pazarlarda Orkun: Son Ruh adıyla yayınlanmasını beklediğimiz oyun hakkındaki son gelişmeleri Facebook sayfasından ve internet adresinden takip edebilirsiniz.

Oyun içi görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz: