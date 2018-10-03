Türkiye'nin en donanımlı teknoloji laboratuvarlarından biri olan CBILAB, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 2015 yılından beri hizmet veren gönüllü öğrenciler tarafından kurulan CBILAB, yenilikçi teknoloji projeleriyle heyecan uyandırıyor. Çeşitli bölümlerden öğrencilerin bir araya geldiği laboratuvarın en temel amacı, öğrencilere dünyada eşi benzeri olmayan projeleri pazarlanabilir halde hayata geçirme fırsatı sunmak için gerekli tecrübe ve yeteneği edinmelerini sağlamak.

Bu hedef doğrultusunda kurulan CBILAB, elde edilen gelirler ve bağışlarla birlikte Türkiye'nin en donanımlı laboratuvarlarından birine sahip olmuş durumda. Öğrencilere çok ciddi bir fırsat sunan CBILAB'in bugüne kadar geliştirdiği/geliştirmeye devam ettiği projeler ise şu şekilde:

Şu an patent sürecinde olan, diz kapağının belli bir bölümü parçalanmış olan bir köpeğe organik uyumlu maddeden üç boyutlu tarayıcılar ve üç boyutlu yazıcılar sayesinde yapay diz kapağı yapılması ve ameliyatta başarılı bir şekilde kullanılması.

CBILAB VR Studios tarafından geliştirilen ve Kickstarter'dan bütçe desteği alan ilk yerli VR oyunu Manmade Game.

Küçük çocukların diş macununu bilinçsizce kullanıp vücuda zararlı seviyede florür almasını engelleyen Pinteeth. Yine Kickstarter üzerinden fon toplayacak olan bu proje, diş macununun kapağına yerleştirilen bir parça sayesinde bu iddiasını gerçekleştiriyor.

Türkiye'de üretimi olmayan ve ithal edilmesi durumunda 18.000 dolar gibi ciddi bir maliyeti bulunan bir iklimlendirme cihazını makinesinin 2000 dolar'a mal edilmesi. Üretilen bu cihaz şu an İTÜ Makine Fakültesi'nde kullanılabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile beraber geliştirilen, doktorların pratik yapmasını sağlayan AR simülasyonu.

3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilen ve kullanılabilir olması için yaklaşık 2 gün bekletilmesi gereken ürünleri, 2 saat içinde hazır hale getiren kürleme cihazı.

Bir havayolu firması için üretilen çöp ayrıştırıcı poşet.

Saat ve kumanda gibi gündelik hayatta kullanılan pilli cihazların şarj seviyesini yüzdesel olarak gösteren alet.

Kısa sürede İTÜ'nün en donanımlı laboratuvarlarından biri haline gelen CBILAB, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 309 nolu odada yer alıyor. Hayata geçirilecek bir projesi olan öğrenciler için müthiş fırsatlar sunan laboratuvar, aklında projesi olmayan öğrenciler için bile kendilerini geliştirmeleri adına gerekli altyapıyı sağlıyor.

Hazırlıktan yüksek lisansa kadar her seviyeden öğrencinin bulunduğu CBILAB'in kapıları her daim ziyaretçilere açık. Laboratuvar ortamı ve projeler hakkında bilgi almak için buradan CBILAB'in Instagram hesabına, buradan da internet sayfasına ulaşabilirsiniz.