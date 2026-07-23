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Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Kârı %298 Arttı!

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Google, son 3 aya dair kazanç verilerini paylaştı. Hem gelirlerde hem de kârda çok büyük artış var.

Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Kârı %298 Arttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yılın ikinci çeyreğinin sona ermesinin ardından dünya çapından birçok teknoloji devi son 3 ayda ne kadar kazandığına dair veriler paylaşmaya başlamıştı. Dün gece ise bu şirketlere Google da dahil oldu. Teknoloji devi, tarihi bir çeyreği geride bıraktığını duyurdu.

Google’ın çatı şirketi Alphabet'in gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 119,8 milyar dolara ulaştı. ABD merkezli teknoloji devinin hisse başı kazancı ise 2,85 dolar olarak açıklandı.

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Google, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Kârı %298 Arttı!
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Bulut gelirleri %82 arttı, şirketin toplam kârı 112,11 milyar dolara fırlatı

galic

Şirketin en çok dikkat çeken birimi ise Google Cloud oldu. Öyle ki bulut gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 13,6 milyar dolardan %82’lik muazzam bir artışla 24,8 milyar dolara fırladı ve 22,4 milyar dolarlık analist beklentilerini geride bıraktı.

Google CFO’su Anat Ashkenazi, şirketin ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği 44,9 milyar dolarlık sermaye harcamasının büyük kısmının teknik altyapıya gittiğini bildirdi. Bu altyapı yatırımlarının %60’ı sunuculara, %40’ı ise veri merkezleri ile ağ ekipmanlarına ayrıldı. Şirket, yoğun yapay zekâ talebini karşılamak amacıyla 2026 yılı toplam sermaye harcaması tahminini 195 milyar dolar ila 205 milyar dolar aralığına yükseltti.

Şirketin ana gelir kapılarından biri olan arama tarafında gelirler %17 artırarak 63,3 milyar dolara çıktı. Diğer yandan YouTube reklam gelirleri yıllık %13 artışla 11,06 milyar dolara ulaşarak 10,81 milyar dolarlık beklentileri aştı. FIFA 2026 Dünya Kupası da arama hacimlerinde tüm zamanların rekorunun kırılmasına katkı sağladı; YouTube üzerinden Dünya Kupası içeriklerini izleyen tekil izleyici sayısı 1,7 milyara ulaştı.

Şirketin bilançosundaki en büyük sürpriz ise net kârda yaşandı. Alphabet’in net kârı geçen yıla göre %298 artışla 112,11 milyar dolara fırladı.

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