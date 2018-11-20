Google, Danimarka sahilinde yeni bir veri merkezi açacağını duyurdu.

Google, Danimarka sahilinde yeni bir veri merkezi açacağını duyururken, bu merkez şirketin Avrupa'daki beşinci veri merkezi olma özelliğine sahip olacak. ABD teknoloji devi, veri merkezi için ülkenin Kopenhag başkentinin batısında, Jutland Yarımadası'nın doğu kıyısında bir yer seçti.

Google'ın Danimarka'da açacağı bu veri merkezi, Apple ile aynı yarımadada yer alacak ve iki tesis birbirlerine birkaç saat uzaklıkta olacak. 2015 yılında Apple, ilk veri merkezini Jutland'da kurulacağını duyurdu ve şirket, Danimarka ve Almanya sınırına yakın bir yer olan Aabenraa'da ikinci tesisini inşa etti.

Karbon emisyonlarını dengelemek amacıyla Google, yeni inşa edeceği veri merkezinde yenilenebilir enerji ürünlerinden yararlanmak için Güç Satın Alma Anlaşmaları'na (PPA) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Danimarka'daki veri merkezini 2021 yılında tamamlamayı planlıyor. Tesis faaliyete geçtiğinde 150 ila 200 kişi istihdam edecek.