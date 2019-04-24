Marvel Sinematik Evreni'ndeki En Efsane 10 Dövüş Sahnesi

10 sene boyunca 10'larca filmle ince ince işlenerek gelişen Marvel Sinematik Evreni'nin şu ana kadar ki en büyük ve en beklenen filmi öncesi izleyerek heyecanınızı artırabileceğiniz 10 dövüş sahnesini listeledik.

Sinemada süper kahramanların ortak sinematik evreni başladığından bu yana gerek birebir kapışmalar olsun gerekse devasa savaşlar olsun süper kahramanların dövüş sahneleri seyirciler için filmlerin en heyecanlı sahneleri oldu.

İşte yarın vizyona girecek olan Avengers: Endgame öncesi heyecan seviyenizi artırabileceğiniz en iyi 10 Marvel süper kahraman kavgası.

1. Hulk vs Hulkbuster / Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron, Avengers serisindeki en zayıf halka olabilir ancak hiç şüphesiz ki Iron Man’in Hulkbuster kostümüyle Hulk ile yaptığı dövüş sahnesi, filmde seyircileri en çok heyecanlandıran sahnelerden bir tanesiydi.

2. Asansör sahnesi / Captain America: The Winter Soldier

“Başlamadan önce, çıkmak isteyen var mı?”

Marvel Sinematik Evreni’ndeki en etkileyici ve en hafızada kalan dövüş sahnelerinden bir tanesi de Captain America’nın Rumlow ve S.T.R.I.K.E ekibine karşı Triskelion asansöründe verdiği mücadeleydi.

3. Iron Man vs Thor vs Captain America / The Avengers

Marvel Sinematik Evreni’nin en gözde ve en popüler üç kahramanının ilk Avengers filmindeki bu dövüş sahnesi, henüz filmin başlarında seyircilerin heyecanını arttırmaya yetmişti.

4. Hulk vs Thor / Thor: Ragnarok

Sadece isimleri bile hayranlarını heyecanlandırmaya yeten bu dövüş sahnesi, yalnızca Thor ve Hulk gibi güçlü karakterlerin içerisinde yer almasıyla değil; oldukça etkileyici koreografileriyle de seyircilerini heyecanlandırmayı başarmıştı.

5. Havalimanı sahnesi / Captain America: Civil War

Captain America’nın takımıyla Iron Man’in takımlarını karşı karşıya getiren bu nefis dövüş sahnesi, sadece Civil War’un değil; Marvel Sinematik Evreni’nin de en etkileyici dövüş sahnelerinden bir tanesiydi. Bu sahnenin bu kadar destansı olmasında müthiş bir iş çıkaran Russo Kardeşlerin de payı büyük.

6. Captain America vs The Winter Soldier / Captain America: Winter Soldier

Civil War’da da övdüğümüz Russo Kardeşlerin birçok kişi tarafından en iyi filmi kabul edilen Captain America: Winter Soldier’da yer alan iki karakterin sokak ortasındaki dövüş sahnesi, Captain America serisinin de en etkileyici sahnelerinden bir tanesiydi.

7. Wakanda Savaşı / Avengers: Infinity War

Avengers: Inifinity War, şüphesiz ki birçok etkileyici dövüş sahnesine sahipti ancak bu sahneler arasından en dikkat çekeni ve seyircileri en çok heyecanlandıranı Children of Thanos’un (Thanos’un Çocukları) Wakanda’yı istilasıydı.

8. New York Savaşı / The Avengers

Sahnenin filmin en coşkulu anı olmasında popüler Marvel kahramanlarının bir arada olmasının yanı sıra kahramanlarımızın harika iş birliği de bu sahnenin seyircilerin aklına kazınmasında büyük katkısı olmuştu.

9. Iron Man vs Captain America ve Bucky / Captain America: Civil War

Listede üçüncü kez andığımız Russo Kardeşler, 12 dakikalık kesintisiz havalimanı sahnesinden sonra seyircilerini duygusal anlamda da içine çeken oldukça etkili bu sahneyle Civil War’u Marvel hayranları için unutulmaz bir yere çekmeyi başardı.

10. Titan’daki savaş / Avengers: Infinity War

Listede biraz daha alt sıralarda bulunan Wakanda Savaşı’ndan daha etkileyici olan ve hayranları heyecan anlamında tepe noktasına ulaştıran sahne; Iron Man, Doctor Strange, Star Lord, Drax, Spider-Man, Nebula ve Mantis’in Thanos’un eldivenini almaya çalıştıkları sahneydi.

Sizin en beğendiğiniz süper kahraman dövüş sahneleri hangileriydi? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.