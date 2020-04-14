Google Kendi Akıllı Telefon İşlemcisini Geliştiriyor İddiası

Google'ın akıllı telefon işlemcilerindeki Qualcomm egemenliğini sonlandırmak için 'Whitechapel' kod adlı bir işlemci geliştirdiği belirtiliyor. Yeni akıllı telefon işlemcisinin önümüzdeki yıl piyasada olabileceği söyleniyor.

Android akıllı telefon endüstrisinin en tartışılan markalarından birisi Qualcomm. Elbette bu, Qualcomm'un kötü ürünler ortaya çıkarmasından dolayı değil, onun akıllı telefon yonga setlerinde neredeyse hiçbir rakibinin olmasından kaynaklanıyor. Huawei telefonlar, Exynos yonga setleri kullanan birkaç Samsung telefon ve MediaTek'le çalışan bazı firmalar dışında Qualcomm'suz bir sektör düşünülemiyor.

Qualcomm'un egemen olduğu akıllı telefon işlemci piyasasında şirketin kötü bir iş çıkardığı söylenemez ancak bir de biraz rekabet olsaydı hiç fena olmazdı. Axios'ta yayınlanan habere göre bu rekabetin başlaması pek uzun sürmeyecek çünkü Google, önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceği söylenen kendi akıllı telefon işlemcisini geliştiriyor.

Projenin kod adı 'Whitechapel':

Elbette şu soruyu sorabilirsiniz: "Google zaten Pixel Visual Core adı verilen bir yonga seti geliştirmemiş miydi?" Bununla birlikte buradaki yonga, telefonlardaki ana işlemci ve bu ana işlemci, bundan önceki tüm Pixel telefonlarda kullanılan Snapdragon'un yerine alabilir.

Axios'taki habere bakılırsa yeni yonganın kod adı 'Whitechapel' ve bu yonga, 8 çekirdekli ARM işlemcisiyle birlikte 5 nm'lik üretim mimarisiyle inşa ediliyor. İşlemci, Samsung ile iş birliği içerisinde tasarlanıyor. Yeni yonganın makine öğrenmesi ve Google Asistan'la optimize edilmeye odaklanılarak geliştirildiği de gelen bilgiler arasında.

Google'ın son haftalarda yeni yonganın versiyonları üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor ancak bu yıl çıkması beklenen Pixel 5'te Whitechapel yonga setinin bulunması beklenmiyor. Yeni işlemcinin 2021 yılında piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

Peki Google'ın Qualcomm'dan kendi işlemcisine geçmesinin şirkete faydası ne olacak? Apple'ın yaptığı gibi tüm ekosistemi kontrol edebilmek, şirket için çok iyi bir hamle olabilir. Bu durumda güncellemeler için daha fazla destek, Pixel telefonlara daha sıkı denetim ve gelecekte hangi özelliklere odaklanılacağı konusunda daha fazla kontrol elde edilebilir.