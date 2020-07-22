Google, Android 11 ile En Az 2 GB RAM'i Zorunlu Kılabilir

XDA Developers tarafından keşfedilen Nisan 2020 tarihli bulgulara göre Google, Android 11 ile akıllı telefonların en az 2 GB RAM'e sahip olmasını zorunlu kılacak.

Tüketiciler, doğal olarak her yeni nesil işletim sisteminde daha fazla özellik ve performans talep ediyorlar ve yayınlanan her yeni özellik, akıllı telefonların daha güçlü donanımlara sahip olmasını gerektiriyor. XDA Developers tarafından gerçekleştirilen yeni bir sızıntı, Android 11’in minimum sistem gereksinimlerini artıracağını gösteriyor.

Sızıntıya göre Google, standart Android özelliklerini çalıştıracak ve Google Mobil Servisleri tarafından desteklenecek bir akıllı telefonun Android 11 ile birlikte en az 2 GB RAM’e sahip olmasını zorunlu kılacak. Bu da, yakın gelecekte 2 GB RAM’den daha az RAM’e sahip olan akıllı telefonların ‘zorunlu olarak’ Android Go ile geleceğini ortaya koyuyor.

Android 11 ile 2 GB'tan az RAM'e sahip telefon için Android Go zorunlu olabilir

Mevcut durumda daha çok 1 GB veya daha az RAM’e sahip olan akıllı telefonların Android Go işletim sistemi ile geldiğini görüyorduk. Ayrıca Google Play, önyükleme için 512 MB RAM’e ihtiyaç duyduğundan üreticiler için Android Go kullanma gibi bir zorunluluk bulunmuyordu. Android 11 ise sistem gereksinimlerini yükselttiğinden bir zorunluluk ortaya koyabilir.

Bununla birlikte XDA Developers’ın söz konusu bulgularının nisan ayına ait olduğunun altını çizelim. Dolayısı ile Google, minimum 2 GB RAM gereksiniminin yüksek olduğuna karar vermiş ve minimum sistem gereksinimlerini düşürmüş de olabilir. Konu ile ilgili son durumu öğrenmek için Google’ın açıklamalarını takip etmekten başka çaremiz bulunmuyor.