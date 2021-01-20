Android 12, Wi-Fi Paylaşımını Kolaylaştıracak

Google'ın Android 12 için yeni bir Wi-Fi paylaşım özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir Google mühendisi tarafından yapılan açıklamalara göre yeni özellik, "Yakındakilerle Paylaş" özelliğini destekleyen tüm akıllı telefonlarda kullanılacak. Ancak Google, özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kablosuz internet, son yıllarda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kullanıcılar, günümüzde geniş bant kablosuz bağlantılara ek olarak kendi mobil cihazlarını da Wi-Fi kaynağı olarak kullanabiliyorlar. Bu bağlantının yaygınlığının farkında olan Google, Android 10 işletim sistemiyle birlikle mobil cihazlardaki Wi-Fi paylaşımını kolaylaştırmış, QR kod ile şifre paylaşım imkanı sunmuştu. Android 12'de bu durum daha da kolaylaşacak gibi görünüyor.

Google mühendisi Abel Tesfaye tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Google, Android 12 için yeni bir Wi-Fi paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor. Hali hazırda bulunan "Wi-Fi Paylaş" sayfasında bir düzenleme yapmayı düşünen ekip, Wi-Fi'ın yakındaki kullanıcılarla doğrudan paylaşılmasını sağlayacak gibi görünüyor. Yeni özellikle birlikte tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek. Böylelikle kullanıcılar, QR kod okuma ya da Wi-Fi şifresini manuel olarak yazma dertlerinden kurtulmuş olacaklar.

"Yakındakilerle Paylaş" özelliğine sahip olan her telefon, şifresiz Wi-Fi paylaşımı yapabilecek

Tesfaye, üzerinde çalışılan yeni özellik ile ilgili herhangi bir ekran görüntüsü paylaşmadı. Ancak yapılan açıklamalara göre "Yakındakilerle Paylaş" özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek. Bu durumda, Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek.

Yapılan açıklamalar, Wi-Fi paylaşımı için yeni bir yöntemin geliştirilmekte olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu özelliğin Android 12'de sunulup sunulmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Neticede Android 12'nin duyurulması için hala uzunca bir süre beklememiz gerekiyor. Yapılacak resmi açıklamalarla birlikte özelliğin geleceği de netleşmiş olacak.