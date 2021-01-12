Android 12 ile Uygulamaları Kış Uykusuna Yatırma Geliyor

Android AOSP kodlarında yer alan bilgilere göre Android 12 ile uzun süre kullanılmayan uygulamalar kış uykusuna yatırılacak ve dosyaları sıkıştırılacak. Söz konusu özellik ile depolama alanından tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Günümüzde özellikle orta ve üst seviye akıllı telefonlar için 128 GB dahili depolama alanı standart hale gelmiş durumda. Bununla birlikte dünya çapında pek çok kullanıcı hala 32 GB ya da 64 GB dahili depolama alanına sahip bir akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefonların hafızası -hafıza kartı takılmadığı sürece- artırılamıyor olsa da uygulama boyutları her güncellemede biraz daha artıyor.

XDA Developers’ın Android AOSP’nin kodlarında keşfettiği üzere Google da uygulama dosya boyutlarının aşırı şiştiğinin farkında ve Android 12 ile birlikte bu duruma bir el atmayı planlıyor. Buna göre Android 12 ile birlikte uzun süre kullanılmayan uygulamalar, deyim yerindeyse kış uykusuna geçecek.

Keşfedilen kodlara göre Android 12’de bir uygulama uzun süre kullanılmadığından işletim sistemi uygulamayı durduracak ve dosyalarını kullanıma hazır olacak şekilde sıkıştıracak. Böylece uygulamanın kapladığı alanın bir kısmı yeniden boş depolama alanı olarak kullanılabilecek.

Henüz Android 12 geliştirici önizleme sürümü resmi olarak yayınlanmadığından işletim sisteminin gerçekten de böyle bir özelliğe sahip olup olmayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte; Android 12 güncellemesi alacak akıllı telefonların büyük bir çoğunluğu 128 GB’tan başlayan dahili depolama alanına sahip olacağından özelliğin gelse bile kullanıcılara ne kadar fayda sağlayacağı tartışmaya açık bir konu.