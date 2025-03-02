Google, Gemini'ın bilgi kaydetme özelliğini ücretsiz abonelere de getirdi. Bu özellik, Gemini'a tercihlerinizi kaydetmenizi ve onun sonrasında bu bilgilere göre yanıtlar vermesini sağlıyor.

Google, son zamanlarda ChatGPT rakibi yapay zekâ modeli Gemini’ın normalde ücretli kullanıcılara sunulan özelliklerini ücretsiz kullanıcılarına da getiriyordu. İnsan görüntüleri üretme ve dosya desteği bunun en yakın zamanda gerçekleşen örnekleriydi.

Şimdi ise kullanıcıları sevindirecek bir hamle daha geldi. Gemini’ın normalde paralı olan “Bilgi kaydetme” isimli özelliği, ücretsiz kullanıcılara da sunuldu.

Gemini’ın “hafızası” olacak, sizi hatırlayabilecek

Bu özellik, kullanıcının Gemini’a hayatı, işi, kişisel tercihleri gibi birçok konuda bilgileri kaydedip yapay zekâ modelinin onları hatırlamasını sağlıyor. Böylece her seferinde tekrar tekrar bunları hatırlatmanız gerekmiyor, Gemini sizin özelliklerinizi hatırlayıp ona göre yanıt verebiliyor.

Kullanıcıların, özelliği kullanırken basit bir dil kullanması ve jargon kullanımından kaçınması gerek. Böylece sohbet botu sizin söylediklerinizi daha iyi bir şekilde anlayabilir. Tercihlerinizi sonradan Gemini’ın bilgilerinden silmenizin mümkün olacağını da ekleyelim.

Bu özelliğin geçen ay gelen “hatırlama” işlevinden farklı olduğunu belirtelim. Advanced’e sunulan o özellik, geçmiş konuşmaları hatırlamasını sağlıyordu. Şimdiki özellik ise bilgilerinizi kaydetmenize olanak tanıyor, önceki konuşmalarınızı hatırlamıyor.

Bilgi kaydetme özelliği, kasımdan beri ücretli Gemini Advanced aboneleri tarafından erişilebilirdi. Şimdi ise kademeli olarak ücretsiz kullanıcılara gelmeye başladı. Henüz herkese gelmemiş olabilir. Muhtemelen birkaç güne herkeste görünmeye başlayacaktır. Ayarlar kısmına bakıp oradan kontrol edebilirsiniz.